Auto contro soldati in Francia | non è terrorismo

Francia. Arrestato l'uomo che ha lanciato l'Auto contro i militari : Non c'è stato nessun ferito. Per alcune ore si è svolta una vera caccia all'uomo e le scuole sono state blindate. Fermata anche una donna

Algerino contromano a Pompei/ Auto rubata contro la Basilica del Santuario : “Volevo stare più vicino ad Allah” : Algerino contromano a Pompei, Auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Francia - Auto contro militari nell’Isère : nessuna vittima. Conducente in fuga : scuole blindate in tutta la regione : È allerta massima in tutta la regione dell’Isère, in Francia, al confine italiano, dopo che un’auto ha tentato di investire un gruppo di militari che facevano jogging a Varces-Allieres-et-Risset. L’auto avrebbe solo sfiorato i gendarmi, senza provocare vittime o feriti, come ha precisato una fonte di polizia. Nella regione sono subito scattate le ricerche del Conducente, che è riuscito a fuggire a bordo dell’auto. Il sindaco del paese ...