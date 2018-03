Autismo | Palermo | Palazzo dei Normanni illuminato di blu

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018), 30 mar. (AdnKronos) – Anche l’Assemblea regionale siciliana sarà tra le istituzioni pubbliche che daranno il proprio contributo alla Giornata mondiale per l’del 2 aprile che in Italia coincide con il giorno della Pasquetta. Per questo motivo, la maggior parte delle manifestazioni sono state rinviate al 6 aprile, quando il prospetto principale dideisaràdi blu. Blu è il colore scelto dalla Fondazione che adotta iniziative e ricerche per la cura dell’, che ha lanciato l’hashtag #sfid18. L’illuminazione sarà allestita, a titolo gratuito, da Metaenergia, società che ha realizzato il nuovo impianto di illuminazione del Teatro Antico di Taormina; società che ha fornito energia elettrica, nell’ultimo quinquennio, al dipartimento dei Beni culturali. Metaenergia ha anche curato ...