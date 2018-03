Australia | più trasparenza per tenere il passo con le criptovalute

F1 - GP Australia 2018 : Mercedes beffata dal software. “Pensavamo di avere più margine su Sebastian Vettel” : Prosegue la scia lasciata dall’esito del GP d’Australia. La Mercedes sembrava poter essere la dominatrice assoluta del weekend, specie dopo la fantastica pole di Lewis Hamilton al sabato, ma in gara la Ferrari e Sebastian Vettel sono riusciti a sorprendere il team campione del mondo con una strategia perfetta. Il sorpasso confezionato dal tedesco grazie alla sosta ai box in regime di Virtual Safety Car non è andato giù alla scuderia ...

Editoriale GP Australia 2018 : la Ferrari ha aggiunto la G mancante - ora è tutto più chiaro : Scoperto l'arcano, manca una G iniziale a Loria , nome della SF71-H, che Vettel si è riservato di aggiungere, nel caso, a fine stagione, perché vorrebbe dire che, quella vera gloria che insegue da 3 ...

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton è il più veloce! - Gp Australia 2018 - : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2018 Melbourne: tempi e classifica delle due sessioni del primo Gran Premio stagionale.

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - Hamilton il più veloce nelle libere : Il pilota della Mercedes è stato il migliore in entrambe le sessioni. Ferrari costrette a inseguire con Raikkonen che fa meglio di Vettel Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

F1 - GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen : “È andata piuttosto bene. Cercheremo di migliorare ma la strada è quella giusta” : Kimi Raikkonen è stato il migliore in casa Ferrari dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Australia. Il finlandese ha infatti chiuso al quarto posto a due decimi da Lewis Hamilton ma in linea con Valtteri Bottas. “È andata piuttosto bene“, ha commentato a Sky Sport. “È stato un po’ come fare i test ma nel weekend di gara“. “Abbiamo avuto parecchie cose da mettere a posto nel modo giusto, ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton davanti anche nelle FP2. Raikkonen è lì - Vettel un po' più indietro : ' Spoiler tattici' per confondere l'opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo… OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d'Australia 2018 di F1: cronaca in ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...

F1 - GP Australia 2018 – Lewis Hamilton : “Il mio obiettivo è quello di essere ancor più costante dell’anno scorso” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul britannico della Mercedes, Lewis ha subito chiarito il suo pensiero sul valore di essere in F1: “E’ un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed ...

F1 - GP Australia 2018 : i set di gomme scelti per Melbourne. Mercedes aggressiva - Ferrari e Red Bull più ‘soft’ : L’inizio del Mondiale 2018 di F1 è sempre più prossimo ed i team si stanno preparando al meglio per l’appuntamento di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino Australiano (25 marzo) andrà in scena il primo spettacolo del Circus e le attese, come al solito, sono molte. Sarà ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari o la Red Bull saprà inserirsi? Se lo chiedono in tanti. Di sicuro le prestazioni delle vetture saranno ...

