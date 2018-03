Aumenta l' uso degli antibiotici | e aumentano i batteri resistenti

Rwe prevede di Aumentare il dividendo quest'anno dopo aver chiuso il 2017 in utile : Rwe prevede di alzare il dividendo nel 2018 dopo aver chiuso il 2017 in utile. Il maggior produttore di elettricità in Germania si aspetta di alzare il dividendo a 0,70 euro per azione, contro i 0,50 ...

AIDEPI : plauso per l’origine del grano in etichetta per la pasta - ora la prossima sfida è Aumentare la disponibilità di grano duro italiano di qualità : Scatta l’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del grano utilizzato nella pasta con l’entrata in vigore del decreto interministeriale sull’ indicazione dell’origine obbligatoria dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. “I pastai italiani sono pronti: ci siamo già adeguati a questo regolamento nazionale, come sempre fatto per ogni normativa che interessa i nostri associati, arrivando anche in anticipo ...

La televisione è il media preferito dagli italiani - ma Aumenta l’uso di smart tv e streaming : Internet ha cambiato la faccia del nostro mondo e della nostra società, portando ad esempio ad una crisi sempre più spinta dell’editoria cartacea. Di contro, media tradizionali come la televisione resistono ancora ai colpi delle nuove tecnologie: le TV restano ancora oggi elettrodomestici particolarmente apprezzati dagli italiani, con un calo percentuale appena accennato che […]

