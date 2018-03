Audio e testo di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro | la nuova

Audio e testo Tremo Dolce Vita 2018 di Riki - nuova versione del singolo dall’album Mania : Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è il nuovo singolo estratto dall'album d'esordio Mania. La nuova versione di Tremo è rinominata Dolce Vita 2018 ed è stata arrangiata al premio Oscar Simon Hale che ha fornito un arrangiamento diverso al brano inizialmente contenuto nel disco Mania del cantante. Tremo (Dolce Vita) 2018 è da oggi disponibile in radio e in digital download. La seconda versione di Tremo è stata scelta come nuovo brano promozionale ...

Audio e testo di Battaglia Navale di Lorenzo Fragola - in attesa del nuovo album (tracklist) : Battaglia Navale di Lorenzo Fragola è il singolo che anticipa l'uscita di Bengala, nuovo album dal 27 aprile. Si tratta quindi del primo brano ufficiale del disco, dopo l'anteprima in Bengala che aveva scelto come canzone promozionale dell'album. Il brano arriva in radio dal 30 marzo e rappresenta il ritorno discografico del giovane artista siciliano dopo Zero Gravity e i tanti successi dei singoli estratti. Il suo nuovo corso era atteso da ...

Battaglia navale - Lorenzo Fragola | Testo - Audio - MP3 : Canzone Lorenzo Fragola, Battaglia navale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Battaglia navale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Battaglia navale” è il primo fotogramma della crescita artistica di Lorenzo Fragola iniziata oltre un anno e mezzo fa. In questo nuovo progetto discografico Lorenzo […]

Alvaro Soler - La Cintura | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Alvaro Soler, La Cintura: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Alvaro Soler è La Cintura: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. La Cintura di Alvaro Soler è il nuovo singolo disponibile da oggi 29 marzo su tutte le piattaforme digitali di streaming […]

Gianna Nannini - Amore gigante | Testo - Audio - MP3 : Canzone Amore gigante, Gianna Nannini: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Amore gigante è Gianna Nannini: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Amore gigante è il nuovo singolo di Gianna Nannini in radio da venerdì 30 marzo, nuovo pezzo estratto dall’omonimo album di inediti della rocker uscito su etichetta […]

Cosmo - Quando ho incontrato te | Testo - Audio - MP3 : Canzone Quando ho incontrato te, Cosmo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Quando ho incontrato te è Cosmo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. E’ “Quando HO incontrato TE” il nuovo singolo di Cosmo, in rotazione radiofonica dal 23 marzo, secondo estratto da CosmoTRONIC, l’ultimo doppio disco di […]

Audio - testo e traduzione di Change - il nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor dedicato alle vittime di violenza : Si intitola Change il nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor, rilasciato domenica 25 marzo e disponibile su tutte le piattaforme digitali download e streaming. La collaborazione unisce il giovane talento della musica elettro-pop internazionale, già star di Attention pubblicata lo scorso anno, e il musicista statunitense James Taylor, che recentemente è stato ospite al Festival di Sanremo per duettare con Giorgia. Change è un brano ...

Audio e testo di Serás mía di Riki - singolo in spagnolo prima del duetto con CNCO : Serás mía di Riki è il primo singolo in spagnolo rilasciato dal cantante emerso dal talent show Amici di Maria De Filippi. Riccardo Marcuzzo ha trionfato nel circuito canto della scorsa edizione del programma guidato da Maria De Filippi e si è classificato al secondo posto, alle spalle del ballerino Andreas Muller. Per Riki è iniziato un percorso nel mondo della musica italiana che lo ha portato a lanciare una tournée sold out ovunque con ...

Nesli - Immagini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Immagini, Nesli: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Immagini è Nesli: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo di Nesli è finalmente ufficiale. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, Francesco Tarducci è tornato in radio con un brano nel quale prende una chiara […]

Nel nuovo singolo di Nesli - un racconto per Immagini dedicato ai più deboli : Audio e testo : Il nuovo singolo di Nesli è finalmente ufficiale. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, Francesco Tarducci è tornato in radio con un brano nel quale prende una chiara posizione in favore dei più deboli, con qualche sfumatura dalla quale si intravede il tema del bullismo. Immagini è il titolo che l'artista ha scelto per la sua nuova espressione discografica, approdata in radio dal 23 marzo. Stupisce il fatto di voler continuare a utilizzare il ...

Federica Carta & La Rua - Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore, Federica Carta & La Rua: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore è Federica Carta & La Rua: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si intitola Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore, il nuovo singolo di Federica Carta […]

Audio e testo di Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore - il nuovo singolo di Federica Carta con La Rua dopo il no a Sanremo : Si intitola Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore, il nuovo singolo di Federica Carta con La Rua: il brano anticipa il primo album di inediti della cantante di Amici 2017. Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore è il secondo singolo estratto da Federica Carta, in rotazione radiofonica da venerdì 23 marzo e disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano è stato scritto da Dario Faini, Alessandro Raina e Daniele Incicco, e vede la ...

La nuova direzione funk in Lost In Japan di Shawn Mendes anticipa il terzo album : Audio - testo e traduzione dell’inedito : È uscito oggi venerdì 23 marzo Lost In Japan di Shawn Mendes, disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Dopo la pubblicazione di In My Blood, rilasciato giovedì 22 marzo, Shawn Mendes regala ai fan una nuova canzone, anch'essa facente parte del nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi. Lost In Japan è quindi il secondo inedito pubblicato da Shawn Mendes, che si discosta completamente per sonorità e testo ...

Audio e testo di Morirò da Re dei Maneskin - il singolo inedito anticipa il nuovo album : Morirò da Re dei Maneskin è disponibile da oggi, venerdì 23 marzo, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il nuovo singolo inedito del gruppo di X Factor 11 anticipa l'album di prossima pubblicazione che seguirà l'EP d'esordio dal titolo Chosen. anticipato dal singolo omonimo, pubblicato in occasione dei Live Show della scorsa edizione di X Factor, i Maneskin stanno presentando le canzoni dell'EP Chosen in tour nei ...