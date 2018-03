Atalanta | una patch speciale in omaggio a Mondonico

Bologna - le ultime : una brutta ed una buona notizia in vista dell’Atalanta : La preparazione del Bologna in vista della gara contro l’Atalanta è proseguita oggi con due sedute di allenamento: la squadra ha lavorato in palestra al mattino e sul campo al pomeriggio, per una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Simone Verdi è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, Riccardo Orsolini ha interrotto l’allenamento per un risentimento ai flessori della coscia destra, da valutare ...

Bologna-Atalanta - parla Donadoni «Non sarà mai una gara come la altre» : Domenica col suo Bologna ospita l'Atalanta: «I legami col passato restanoI nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Atalanta - Gasperini : 'Per noi comincia una nuova stagione' : L' Atalanta affronta la Sampdoria dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia , ma il suo allenatore vuole voltare pagina: 'Per noi inizia una nuova stagione. Prima era ...

Chi critica il Papu Gomez è un pazzo : solo sfortuna per l’attaccante - vero top player dell’Atalanta : Critiche al Papu Gomez? Assurdo. L’Atalanta sta disputando una stagione clamorosa e ben al di sopra delle aspettative, il percorso in campionato, Europa League e Coppa Italia è stato strepitoso e l’attaccante argentino grande protagonista. In campionato la qualificazione in Europa è alla portata ed adesso la squadra di Gasperini può concentrarsi solamente su un obiettivo, in Europa League la qualificazione agli ottavi è stata ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? Almeno una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Europa League - onore ad una magica Atalanta. Carattere Lazio - il Napoli ha scelto il suo destino… : Europa League, onore ad una magica Atalanta. Carattere Lazio, il Napoli ha scelto il suo destino… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Europa League- Dopo i match di ritorno di ieri sera, validi per i sedicesimi di finale, l’Italia dimezza le sue candidate alla vittoria finale. L’Atalanta interrompe il suo sogno a soli 7 minuti dalla fine, ...

Atalanta beffata dal Borussia Una formalità per il Milan : In vantaggio con Toloi all'11', i nerazzurri si fanno raggiungere nel finale sull'1-1 e vedono sfumare il passaggio del turno, penalizzati dalla sconfitta dell'andata. I rossoneri di Gattuso vincono in casa 1-0 dopo il successo in trasferta sul Ludogorets una settimana fa

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : 1-0. Toloi porta in vantaggio l'Atalanta! Il Mapei Stadium è una bolgia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi ...

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : la Dea a caccia di una rimonta storica per volare agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi sono stati piuttosto sfortunati nel sorteggio, pescando i tedeschi , ma all’andata hanno dimostrato di potersela giocare. Il pirotecnico 3-2 del Signal Iduna Park ha creato attesa per la gara di ritorno, in cui la squadra di Gasperini ha la ...

Juventus-Atalanta - una partita speciale per Caldara - Spinazzola e...Cristante : I due nerazzurri sono destinati a vestirsi di bianconero in estate. Occhio però, perché nei colloqui fra la società piemontese e quella lombarda è uscito fuori pure il nome di Cristante

Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni. La Dea per una storica rimonta : L’Atalanta si appresta a disputare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, che potrebbe segnare una storica rimonta: dopo il 2-3 esterno dell’andata, i nerazzurri devono vincere con un gol di scarto contro i tedeschi delnBorussia Dortmund (se dovessero segnare meno di tre reti) nella partita che si disputerà giovedì 22 febbraio alle ore 21.05 allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. La sfida sarà trasmessa in tv ...