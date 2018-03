Atalanta-Dortmund | Batshuayi rincara la dose | l’attaccante sbotta

calcioweb.eu

: #AtalantaDortmund, #Batshuayi rincara la dose: l'attaccante sbotta - CalcioWeb : #AtalantaDortmund, #Batshuayi rincara la dose: l'attaccante sbotta -

(Di venerdì 30 marzo 2018) La gara di Europa League trae Borussiaha portato grandi discussioni, in particolar modo la denuncia per cori razzisti nei confronti di, ecco le dichiarazioni che aveva rilasciato l’attaccante subito dopo la partita: “Siamo nel 2018 e ancora si sentono versi di scimmia sugli spalti… Ma veramente? Io spero che possiate divertirvi a guardare il resto dell’Europa League in Tv mentre noi andiamo avanti nel torneo”. La Uefa ha aperto un procedimento ma la decisione è stata quella di non punire il club, ecco la nuova reazione da parte di: “Deve essere stata la mia immaginazione, d’altronde mi hanno solo dato della scimmia, cosa importa? E’ il 2018, ragazzi…” L'articolola: l’attaccantesembra essere il primo su CalcioWeb.