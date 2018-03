Atalanta | contro l' Udinese maglia speciale nel ricordo di Emiliano Mondonico

Morto Mondonico - da anni lottava contro il cancro : da allenatore fece grandi Atalanta e Torino : Ciao Mondo, ci mancherai. pic.twitter.com/keuAsvBjHQ - Torino Football Club , @TorinoFC_1906, March 29, 2018 Nato a Rivolta d'Adda il 9 marzo 1947 , ha giocato con Cremonese, Torino, Monza e Atalanta,...

Juventus-Atalanta - la maglia strappata di Benatia dopo lo scontro in area con De Roon : Nell'azione che ha portato al secondo gol della Juventus nella partita contro l'Atalanta, realizzato da Matuidi, la maglia del difensore bianconero Medhi Benatia ha fatto una brutta fine. Il giocatore ...

Gol Higuain - sempre il Pipita : Juventus in vantaggio contro l’Atalanta [VIDEO] : GOL Higuain – Si sta giocando il recupero della giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Atalanta con i bianconeri che hanno intenzione di portarsi a 4 punti dal Napoli, fermato nell’ultima giornata dall’Inter. Inizio positivo per la squadra di Massimiliano Allegri che passa in vantaggio nel primo tempo, il marcatore è il solito Gonzalo Higuain ma gran parte dei meriti sono di Douglas Costa autore di una grande ...

Atalanta a caccia di un record contro la Juve : i dettagli : Come ricorda Premium Sport, l'Atalanta è imbattuta da sette trasferte consecutive in Serie A, con cinque vittorie e un pareggio. Il record assoluto per gli orobici è di otto, arrivato nel 1992 . ...

Atalanta - Gasperini : “Non ci scansiamo contro la Juve” : Atalanta, Gasperini: “Non ci scansiamo contro la Juve” Ancora la Juventus e di nuovo all’Allianz Stadium. L’Atalanta di Gasperini può essere un ago importante nella bilancia dello scudetto ed è pronta a mettere in difficoltà i bianconeri come in Coppa Italia: “Dobbiamo giocare con altrettanta attenzione – ha confermato il tecnico nerazzurro -, anche se […] L'articolo Atalanta, Gasperini: “Non ci ...

L’Atalanta si scansa contro la Juventus? Gasperini risponde così : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, arrivano importanti dichiarazioni del tecnico Gasperini: “Capisco l’esigenza di tenere il campionato aperto, ma se facciamo risultato e’ per noi stessi – chiarisce Gian Piero Gasperini –. Non ci siamo mai scansati nelle tre competizioni, su questo non devono esserci dubbi. Giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a ...

L’Atalanta e la ‘Primavera’ contro la Juventus : Gasperini sbotta : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, prima del rinvio per neve non sono mancate le polemiche, in particolar modo avevano fatto discutere le scelte degli ospiti di schierare le seconde linee. Gasperini non ci sta e sbotta ecco le dichiarazioni: “tali polemiche vengono fatte attraverso la rete da chi non ha nome né volto” ha sbottato Gasperini a ‘Radio Uno’. “L’Atalanta non ha mai ...

Serie A Atalanta - Caldara verso il forfait contro il Bologna : BERGAMO - Defezione annunciata per l' Atalanta in vista della trasferta di domenica a Bologna . Il difensore, Mattia Caldara , alle prese con il mal di schiena, ha svolto lavoro differenziato nella ...

Torino - controlli durante Juventus-Atalanta : beccati tre ambulanti : foto di repertorio, controlli della municipale in occasione della partita di mercoledì pomeriggio tra Juventus e Atalanta . Nel corso della semifinale di coppa Italia, gli agenti del Reparto Polizia ...