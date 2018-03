Associazione Stampa Estera | dopo 20 anni di nuovo una donna presidente | eletta la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) Per la prima voltaquasi 20, è stataunaalla guida dell’: è la 38enne giornalista turca, Esma Cakir. Corrispondente in Italia delle agenzie diturche Dha e ntv, da noveè socia dell’e ha già fatto parte del consiglio direttivo per due volte. “Da, da, mi auguro di poter continuare ancora di più il percorso che ha portato l’dellaItalia ad essere un esempio di buon giornalismo, attento e di qualità.” L’unisce più di 350 corrispondenti da 54 Paesi ed è stata fondata nel 1912. La primaad assumere il ruolo diè stata la giornalista svedese Ann-Marie Kjellander, nel 1975. La seconda la corrispondente dal Messico, Valentina Alazraki nel 1987 e poi la cronista francese Marcelle Padovani, che è stata in carica nel 1994 e ...