Aspartame | sostanza ad alto potere dolcificate accusato di effetti nocivi per la salute

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’è un additivo alimentare utilizzato per molto prodotti come bevande, gomme da masticare, prodotti lattieri, di pasticceria, dietetici e per il controllo del peso, oltre ad essere impiegato come edulcorante da tavola. Infatti, questo dolcificante ha la capacità di dolcificare circa 200 volte in più rispetto allo zucchero, ed è anche a basso tenore calorico. Come avviene per gli altri additivi, anche per l’esiste una dose giornaliera accettabile, espressa in mg/kg peso corporeo/giorno pari a 40 mg/kg/giorno. L’è ottenuto da due aminoacidi naturali: la fenilalanina e l’acido aspartico, dove vengono assorbiti rapidamente dall’organismo all’interno dell’intestino. Con un consumo entro questo valore non ci dovrebbero essere rischi per la, anche nei soggetti più vulnerabili. Questo additivo èdi molteplici ...