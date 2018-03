Asiago-Renon | Finale Alps League hockey ghiaccio 2018 | tutte le date e il calendario

oasport

: #AlpsLeague Saranno ancora Asiago e Renon e sfidarsi in finale. Serie al meglio delle sette partite, si comincia lu… - OA_Sport : #AlpsLeague Saranno ancora Asiago e Renon e sfidarsi in finale. Serie al meglio delle sette partite, si comincia lu… - DanieleRaponi : #Asiago vince la serie 3-0 su #ValPusteria gara 5-3 #Renon vince la serie 3-1 su #Jesenice gara 4 3-2 dts semifinal… - zazoomnews : Hockey ghiaccio Alps League 2018: Renon batte Jesenice all’overtime e chiude la serie. Remake della finale contro A… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Per il secondo anno consecutivo ladelladisusarà tutta italiana. Per il secondo anno di fila a sfidarsi saranno. Sono state ancora loro ad uscire vincitrici dalla lotta dei playoff ed ora sono pronte a giocarsi il titolo, dopo aver battagliato per tutta la regular season. Nel 2017 trionfòal termine di una serie emozionante, decisa in gara-5. Quest’anno, però, saràad avere il vantaggio del fattore campo, avendo chiuso in testa la stagione regolare. Lasarà al meglio delle sette partite. Gara-1 è in programma lunedì 2 aprile, con le altre partite in programma ogni due giorni.giocherà la prima partita in casa, poi ci sarà l’alternanza casa-fuori dopo ogni incontro. Non ci sono ancora notizie circa la trasmissione televisiva dellama non mancheranno aggiornamenti. Su OA Sport potrete ...