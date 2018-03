Ascolti tv ieri | Don Matteo vs The voice of Italy vs Forever Young | Dati Auditel 29

Ascolti tv ieri - La risposta è nelle stelle vs Il diavolo veste Prada | Auditel 28 marzo 2018 : Eccoci giunti ad una nuova rassegna dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera, 28 marzo. Chi si sarà aggiudicato il gradino più alto relativamente alla scala degli Ascolti tv? Tra le alternative televisive proposte, La risposta è nelle stelle di Rai 1 e Il diavolo veste Prada di Canale 5. Tra le altre alternative degne di nota il Film colossal su Rete 4 (Il Gladiatore) e altri due episodi della Serie TV che racconta degli episodi ...

Ascolti tv ieri - Italia – Inghilterra vs L’Isola dei Famosi | Auditel 27 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti dei Dati Auditel di ieri sera? Dopo la sconfitta contro l’Argentina, l’Italia ci riprova su Rai 1 con l’amichevole contro l’Inghilterra. Canale 5, invece, è tornato con il solito appuntamento nell’esotica località de ‘L’Isola dei Famosi‘. Quale tra queste (e le altre) proposte del dtt avete scelto ieri sera? Scopriamolo insieme con tutti i risultati relativi agli Ascolti ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Emigratis | Auditel 26 marzo 2018 : La recente dipartita del grande Fabrizio Frizzi ha scosso non solo il mondo dello spettacolo ma anche l’Italia intera. Ecco perché la programmazione Rai ha subìto delle leggere variazioni soprattutto per quanto riguarda i programmi di intrattenimento delle varie reti della tv di stato. In prima serata, invece, c’è stato solo il “cambio” tra Boss in incognito sostituito da un film. Invariata la restante parte dei canali ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Storie maledette vs Furore | Auditel 25 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? Lo show di Rai 1 condotto da Fabio Fazio sarà riuscito a catalizzare l’attenzione della maggior parte degli italiani o le inchieste de Le Iene di Italia 1 avrà totalizzato la maggior percentuale di share? Ricordiamo che su Rai 3 sono tornate le Storie maledette di Franca Leosini e su Canale 5 andava in onda la serie tv “Furore 2”. Vediamo assieme tutti i Dati Auditel del ...

Ascolti Tv ieri - C’è Posta per te vs Ballando con le Stelle 2018 | Auditel 24 marzo : Chi avrà vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri? Come è andata la terza battaglia fra Maria De Filippi e Milly Carlucci ovvero fra C’è Posta per te e Ballando con le Stelle 2018? Dopo aver incassato ben due sconfitte cocenti la Carlucci è riuscita a riagguantare la rivale e a conquistare qualche telespettatore in più? Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 24 marzo 2018, dei principali canali del digitale terrestre ...

UOMINI E DONNE/ Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti protagonisti e gli Ascolti volano! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti nel mirino del web: due cavalieri interessati solo alla popolarità? Esplode la polemica.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:01:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy vs Tiramisù | Auditel 22 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, 22 marzo 2018. Scommettiamo che le offerte televisive del prime-time di ieri sul dtt vi hanno, in un modo o nell’altro, soddisfatto? Secondo me, la maggior parte dei telespettatori da casa si è divisa tra Rai 1 (Don Matteo) e Canale 5 (commedia ‘Tiramisù‘). C’era anche particolare attesa di guardare gli Ascolti del talent show musicale “The Voice of Italy” partito ieri sera su Rai 2. Ecco ...

Ascolti Tv ieri - David di Donatello vs Partita Mundial | Auditel 21 marzo : Chi avrà vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri? ieri, mercoledì 21 marzo 2018, segnaliamo la messa in onda dei David di Donatello 2018 su Rai 1, il film tutte le strade portano a Roma su Canale 5 e tanti altri interessanti programmi sulle altre reti tra cui la fiction “il cacciatore” su Rai 2, chi l’ha visto su Rai 3, le iene su italia 1 e la Partita contro la violenza sulle donne “Partita Mundial” su Rete 4. ...

Ascolti tv ieri - sei mai stata sulla luna vs L’isola dei famosi | Auditel 20 marzo 2018 : Puntuali come ogni mattina, eccovi gli Ascolti tv della prima serata di ieri (martedì 20 marzo 2018). A contendersi il podio, Rai 1 con la commedia “Sei mai stata sulla luna” e Canale 5 con “L’isola dei famosi“. Ma attenzione: le vostre preferenze potrebbero aver stravolto ogni previsione ed ipotesi sui dati Auditel di ieri sera. Ascolti tv ieri, 20 marzo **Ascolti disponibili dalle ore 10** RAI 1. Cosa ci fa la ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Report vs Emigratis | Auditel 19 marzo 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? ieri sera ampia scelta tra i programmi tv proposti dai canali del digitale terrestre. Su tutti il seguitissimo commissario Montalbano su Rai 1, avrà registrato un nuovo record di Ascolti? Tra gli altri programmi delle varie reti troviamo Boss in Incognito di Rai 2, la nuova stagione di Report su Rai 3, la soap opera di Canale 5 “Il Segreto” e la nuova stagione di Emigratis in prima serata su ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore 2 vs le iene | Dati Auditel 18 marzo 2018 : Quali risultati hanno portato in palinsesto ieri sera in termini di Ascolti tv i nove principali canali del digitale terrestre? Scopriamo assieme se Che tempo che fa su Rai 1 avrà spodestato dal podio una delle reti Mediaset questa domenica sera o se, al contrario, Furore su Canale 5 avrà avuto la meglio sugli altri canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 18 marzo RAI 1. Fabio Fazio è entrato anche questa domenica nelle case di molti italiani, grazie ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Dati Auditel 17 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di questo sabato sera? I partecipanti di ‘Ballando con le stelle’ avranno incantato la più grossa fetta di telespettatori o a farlo sarà stata la Maria De Filippi nazionale con il suo ormai storico ‘C’è posta per te’? C’è solo un modo per scoprirlo, con tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 17 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Buon ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs Lo stagista inaspettato | Dati Auditel 15 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, Giovedì 15 marzo. Davvero un’ampia scelta quella offerta ieri sera dai principali palinsesti del digitale terrestre. Cosa avete scelto tra le nuove puntate di Don Matteo 11 ed uno degli imperdibili film offerti sia dalla Rai, sia da Mediaset che dagli altri canali del Dtt? Boss in incognito avrà raggiunto un risultato di share soddisfacente? Scopriamolo in questo articolo dedicato ai Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 15 ...

Ascolti tv ieri - Sanremo Young vs Il Cacciatore | Dati Auditel 14 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 marzo? Antonella Clerici ed il suo “Sanremo Young” avrà conquistato la maggior fetta di pubblico da casa o il romantico film de “La Bella e La Bestia”, trasmesso da Canale 5, non avrà avuto rivali? Ricordiamo che su Rai 2 partiva la nuova fiction Il Cacciatore, come sarà andata in termini di Ascolti e share? Scopriamolo, come sempre, assieme con tutti i Dati ...