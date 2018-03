Ascanio Celestini racconta il suo teatro | ' L' essere umano è visibile quando è più debole'

Ascanio Celestini e Giuliana Musso in “Potente e Fragile” al Teatro Biblioteca Quarticciolo : Ascanio Celestini e Giuliana Musso per la prima volta insieme con Potente e Fragile, spettacolo appositamente concepito per il Teatro Biblioteca Quarticciolo. 3 marzo ore 21.00 e... L'articolo Ascanio Celestini e Giuliana Musso in “Potente e Fragile” al Teatro Biblioteca Quarticciolo su Roma Daily News.