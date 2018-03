ARROW - Recensione 6x16 The Thanatos Guild

ARROW - Recensione 6x15 "Doppelganger" : Con un po' di calma, ma alla fine ce la facciamo anche a recensire la 6x15 di ARROW.Da aprile, quando ricomincia dopo l'ennesima pausa (li odio questi hiatus così random) dovrei riuscire ad essere più puntuale, quantomeno ci proverò, promesso!Inizio con un enorme GRAZIE perché finalmente abbiamo un episodio senza bambini capricciosi e inutili rivalità. Ho atteso tantissimo il ritorno di Roy e quello di Thea come Speedy, e credo sia soprattutto ...

ARROW - Recensione 6x14 Collision Course : Buongiorno tesori miei, scusate l'immenso ritardo della Recensione ma ho avuto un fine settimana parecchio intenso.Ma siamo qui per parlare di ARROW, giusto? Allora parliamone. E cercherò di non sparare troppe parolacce, giuro. Ultimamente guardare questa serie non mi fa staccare la testa dal mondo, no. Mi fa incazzare come una bestia. Da dove comincio?Comincio con il Team dei Fessi che, come giustamente fa capire il nome, non ne azzecca ...

Red SpARROW - film al cinema in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Red Sparrow è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence e Joel Edgerton. La trama segue le peripezie dell’intraprendente e fascinoso membro dell’intelligence sovietica tra pericoli, inganni, passioni proibite e intrighi internazionali. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE ...

ARROW - Recensione 6x13 "The Devil's Greatest Trick" : Buongiorno e buona domenica tesori, come state?Vi chiedo scusa per il ritardo, ma è un periodo allucinante all'università e ARROW esce in un certo senso nel giorno peggiore (venerdì), perché non avendo lezione passo tutta la giornata a scrivere la tesi. Tra l'altro, spero di riuscire a recensire la 6x14 a marzo ma non ne sono sicura al 100% perché sarà un periodo assurdo.Ma bando alle ciance e veniamo a noi.Partiamo dalla svolta data ...

ARROW - Recensione 6x12 "All for Nothing" : Buongiorno miei splendidi raggi di sole, come state?Carico è la parola con cui descriverei questo episodio. Ci troviamo in una Star City in preda al terrorismo digitale di Cayden, che ha dovuto sborsare 70 milioni di dollari in 7 giorni per evitare che la città venisse rasa al suolo dalla bomba digitale costruita dal supercattivo.Dopo una richiesta d'aiuto all'Argus che ha provocato la morte dell'intera squadra di soccorso mandata ...

ARROW - Recensione 6x11 "We fall" : Buongiorno e buona domenica tesori, siamo tornati con un nuovo episodio tutto da recensire!Scusate il ritardo rispetto al solito, ma la tesi mi sta togliendo tutte le energie. Fortuna che esiste Stephen Amell che solo a vederlo mi fa sentire meglio.Questa settimana Cayden ha deciso di colpire tutti i dispositivi che sono connessi ad internet, ossia essenzialmente qualsiasi cosa. Mi è dispiaciuto che abbiano fatto morire Pike, non ne capisco ...