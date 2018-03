Arresto per terrorismo | il marocchino evocava il martirio

Nuovo Arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Roma che ieri hanno portato a smantellare con un blitz la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un ...

Un Arresto per 30 kg di droga su A22 : ANSA, - BOLZANO, 29 MAR - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bressanone, alla barriera autostradale di Vipiteno, oltre 30 chili di cocaina. Arrestato un giovane di origine calabrese residente in ...

Evasione fisco per 3 - 5 mln : un Arresto : 11.44 La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro e Iva evasa per oltre mezzo milione. Un imprenditore cinese è stato arrestato e alre 41 persone sono indagate. Disposto il sequestro preventivo di beni e denaro per 1,2 mln di euro. Il sistema fraudolento è stato scoperto dopo una verifica fiscale estesa tra Veneto, Lombardia e Toscana.

Superbike - Mondiale 2018 : Marco Melandri può lottare per il titolo? Battuta d’Arresto in Thailandia ma… : Lo si temeva il secondo round del Mondiale 2018 di Superbike, in casa Ducati ed in parte i timori sono stati confermati. Jonathan Rea è tornato in vetta alla graduatoria con due punti di vantaggio su Marco Melandri, dominando la scena nella prima manche, sul circuito di Buriram (Thailandia), e concludendo quarto nella seconda manche. Piazzamenti che hanno permesso al nordirlandese di riconquistare la vetta, a discapito del nostro centauro, con 2 ...

Isis - l’Arresto di Torino e le perquisizioni in Nord Italia : “Partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico”. È questa l’accusa formulata dagli inquirenti ad Elmahdi Halili, 23enne marocchino naturalizzato Italiano arrestato stamane dalla Polizia nell’ambito di un’inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura di Torino che ha visto impegnati altri uffici di Polizia, a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia che hanno eseguito numerose ...

Spagna : Siamo Veneto - sconcerto per Arresto Puigdemont nel silenzio totale dell'Europa : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo in Catalunya, nel silenzio totale dell’Europa, lascia sconcertati. La Spagna pensa di mettere il bavaglio alle aspirazioni indipendentiste del Popolo catalano a suon di arresti, comportamento indegno e criminale attuato da uno Stato membro dell’Uni

Spagna : Valdegamberi (Gruppo Misto Veneto) - Arresto Puigdemont colpo mortale per Europa : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Il silenzio e l’indifferenza delle Istituzioni europee di fronte ai gravi fatti rappresentati dagli arresti politici del polacco Mateusz Piskorski, da due anni in carcere senza alcun processo, e del catalano Carles Puigdemont, in questi giorni, segnano un colpo mortale alla credibilità delle Istituzioni europee”. Sono le affermazioni del Consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi ...

Gli scontri a Barcellona per l’Arresto di Puigdemont : Le foto delle migliaia di persone che hanno manifestato contro l'arresto dell'ex presidente della Catalogna, e le ultime notizie The post Gli scontri a Barcellona per l’arresto di Puigdemont appeared first on Il Post.

Gela - un Arresto per omicidio stradale : 21.09 Con l'accusa di omicidio stradale, i carabinieri di Gela, su disposizione della Procura, hanno arrestato e posto ai domiciliari il conducente di un furgone coinvolto ieri nell'incidente lungo la statale che collega Mazzarino a Gela (CL), in cui ha perso la vita un motociclista di 30 anni. L'autista del furgone, 42 anni, originario di Mazzarino, risultato negativo all'alcool test, ha subito soccorso il trentenne, ma avrebbe effettuato una ...

Muore il giocatore Bruno Boban per Arresto cardiaco : il parere dell’esperto : Dopo la morte di Astori, un’altra tragedia colpisce il calcio europeo: Bruno Boban, Astro nascente del calcio croato stroncato, ad appena 25 anni, da un arresto cardiaco. Il prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima“, ha dichiarato: “Sono trascorse poche settimane dall’analoga perdita del bravo Astori e ci ritroviamo a ...

Anacapri - Doppio Arresto per droga - uno è di Lettere : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Sotto sequestro centro di bellezza abusivo. Denunciato il 54enne proprietario Terzigno - Femminicidio, oggi anche i funerali di Pasquale Vitiello. Il parroco:...

Infarto : ennesima morte per Arresto cardiaco in una giovane : Dopo la morte della giovane di Cefalù il Prof. Michele Gulizia, Prseidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato: “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle ...