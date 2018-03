Arrestato per terrorismo un marocchino a Cuneo

Marocchino residente in Italia Arrestato per terrorismo : Roma, 30 mar. , askanews, I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cuneo hanno eseguito un fermo nei confronti di un Marocchino residente in Italia. Al centro delle indagini, coordinate ...

Terrorismo - blitz a Cuneo : Arrestato marocchino per istigazione a compiere attentati : Alle prime ore dell'alba un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato per Terrorismo dai Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Cuneo. Al centro delle indagini, coordinate ...

ATTACCO AL SANTUARIO DI POMPEI - ALGERINO CONTROMANO IN AUTO/ Arrestato 22enne - giudice “pericolo concreto” : ALGERINO CONTROMANO a POMPEI, AUTO rubata contro la Basilica del SANTUARIO: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Sindaco Tripoli Arrestato per corruzione : ANSA, - IL CAIRO, 29 MAR - Il Sindaco di Tripoli, Abdulrauf Beitelmal, sarebbe stato solo "arrestato in maniera ufficiale" per corruzione nell'ambito di illeciti amministrativi che sarebbero stati ...

“Arrestato!”. Guai per l’ex giocatore del Napoli. Finito in manette insieme allo zio - l’accusa è durissima : Lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza dopo un vero e proprio raid, portato avanti insieme allo zio, ai danni di due fratelli di 23 e 24 anni nei pressi di una centro estetico in via Miroballo, uno dei vicoli nei pressi di Corso Umberto a Napoli. Una questione su cui stanno cercando di fare piena luce gli inquirenti. Il più giovane degli arrestati, non è proprio uno sconosciuto, si tratta di Massimo Russo ex terzino ...

Baci intimi e pantaloni tirati giù - Arrestato maestro 25enne per abusi su bimbe : Ad incastrarlo sono state le denunce di alcune madri che hanno recepito e 'tradotto' con esattezza il racconto delle figlie piccolissime. Il maestro d'inglese della 'Casa dei bambini', nota nella Capitale per essere la scuola materna privata dei figli dei dipendenti di Bankitalia, gestita dall'opera nazionale Montessori, abusava sessualmente delle alunne d'età compresa tra i tre e i cinque anni, approfittando dell'ingenuità delle piccole ...

La polizia ha Arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri - l’attentatore del mercatino di Berlino : Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis The post La polizia ha arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Berlino appeared first on Il Post.

Blitz a Latina : Arrestato un jihadista - altri 4 fermati per immigrazione clandestina : All’attenzione dell’Antiterrorismo e dell’Intelligence c’è sempre più il rischio di un legame tra lo sbarco di immigrati e il terrorismo islamico. Cinque arresti, quattro per immigrazione clandestina e uno per terrorismo, sono stati effettuati in queste ore dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla Digos di Roma e di Latina. ...

Massimo Russo - l'ex Napoli Arrestato per tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Matera - consigliere regionale Arrestato per stalking rischia sospensione dalla carica : Sarà avviata la procedura di sospensione per il consigliere regionale Paolo Castelluccio , ex Forza Italia, ora Noi con l'Italia, arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e porto ...

Puegnago - Arrestato ventenne per spaccio : Puegnago, arrestato ventenne per spaccio. La perquisizione I Carabinieri della Stazione di Manerba hanno arrestato un ventenne di origine cubana residente sul Garda. Durante un servizio di pattuglia ...

Torino : Arrestato 23enne militante Isis - perquisizioni in tutta Italia : Torino - È stato arrestato con l’accusa di “partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico”, il 23enne Elmahdi Halili, considerato l’autore del primo testo di propaganda dell’Isis in Italiano. Il cittadino italo-marocchino è finito in manette per meno della polizia al termine di un’indagine condotta dal nucleo antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Nell’inchiesta che a portato all’arresto di Halili ci sono altri ...