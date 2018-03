Arrestato 19enne che inneggiava al martirio

blogo

: Propaganda jihadista e appelli al martirio: 19enne arrestato a Cuneo - TgLa7 : Propaganda jihadista e appelli al martirio: 19enne arrestato a Cuneo - NotizieGeopolit : Cuneo. Arrestato per terrorismo un 19enne

(Di venerdì 30 marzo 2018) Aggiornamento ore 10:00 - Ha 19 anni il giovanealle prime luci del giorno di oggi dai carabinieri a Fossano, vicino Cuneo e non a Torino come trapelato nell’immediatezza del fermo. L’si chiama Ilyass Hadouz, è di nazionalità marocchina ed è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità del terrorismo e partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Residente nel centro alle porte di Cuneo, secondo i carabinieri del Ros il giovanealla jihad e al martiro dai sui account social, da Facebook a Twitter, facendo propaganda sul valore dei jihadisti e sulla ricompensa che Dio concederà loro, esaltandone le gesta e invitando a replicarle. Nei post scritti sulla sulla sua pagina Facebook si parla ad esempio di come sia deprimente “morire di vecchiaia” e della punizione per i miscredenti “destinati a giorni neri che ...