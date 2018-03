Armato di pistola rapina cinque farmacie

Grecia - Paok Salonicco : entrò in campo Armato di pistola : squalifica di 3 anni per il presidente : Grecia, Paok Salonicco- Ricordate il presidente del Paok Salonicco,Ivan Savvidis, il quale entrò in campo armato di pistola per protestare dinanzi ad un gol annullato alla sua squadra? La Lega calcio Greca, dopo il folle gesto, ha deciso squalificare i per tre anni il presidente. Per il club greco, inoltre, è stata disposta anche una multa da 100mila euro […] L'articolo Grecia, Paok Salonicco: entrò in campo armato di pistola: squalifica ...

Nero disArmato ucciso con 20 colpi di pistola dalla polizia. Monta la protesta in California : Stephon Clark, 22 anni, è stato ucciso mercoledì scorso mentre si trovava nel giardino della casa della nonna, a Sacramento. Gli agenti hanno aperto il fuoco perché in mano aveva un oggetto che hanno individuato come una pistola: era solo un iPhone

Grecia - il presidente del Paok sul campo Armato di pistola : governo sospende il campionato a tempo indeterminato : Il campionato di calcio greco si ferma dopo che il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è entrato in campo armato di pistola. La decisione è stata presa dopo un incontro durato tre ore tra il ministro dello Sport, George Vassiliadis, e il governo. La sospensione delle partite è a tempo indeterminato. Dopo l’annullamento per fuorigioco di un gol della sua squadra nella partita con l’Aek di Atene, Savvidis è piombato in campo accompagnato dal ...

Monteverde - Armato di pistola cerca di rapinare un negozio. Ad attenderlo all’esterno la polizia : E’ finito in manette il rapinatore che, entrato in un esercizio commerciale a Monte Verde travisato da casco e passamontagna, ha puntato una pistola alla testa di un dipendente per rapinare il danaro contenuto nelle casse. Non ha fatto in tempo, però, a portare a termine la rapina che gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile […] L'articolo Monteverde, armato di pistola cerca di rapinare un negozio. Ad attenderlo all’esterno la ...