Architetto tra Italia e Canada “All’estero ho imparato ad amare le nostre eccellenze

Milano Design Week 2018 : in mostra la storia di Mario Gottardi Architetto e designer : In occasione della Milano Design Week 2018 lo spazio IDEA4MI ospita la mostra La grammatica della linea. Mario Gottardi architetto e Designer, un omaggio all’opera e alla storia di Mario Gottardi, voluto dal figlio Giorgio e curato da Caterina Corni, con l’art direction dell’architetto Paola Maria Gianotti. Insieme a foto, bozzetti e testimonianze d’epoca della vasta produzione di Gottardi, la mostra sarà anche l’occasione per riattualizzare il ...

Sequestrato il centro di Norcia realizzato dopo il terremoto - l’Architetto Boeri indagato : l’architetto Stefano Boeri è indagato nel procedimento che ha portato al sequestro del centro polivalente di Norcia. Il suo nome compare infatti nell’avviso di garanzia notificato al sindaco Nicola Alemanno. Boeri è stato coinvolto come direttore dei lavori. A lui e al sindaco viene constatata la violazione della normativa edilizia per la realizzaz...

Sequestrato il centro di Norcia realizzato dopo il terremoto - l’Architetto Boeri indagato : La struttura progettato dall'architetto in seguito all’emergenza sisma è stata costruita in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. indagato anche il sindaco Alemanno.Continua a leggere

Norcia - sequestrato il centro polivalente : indagati il sindaco Alemanno e l’Architetto Boeri : Il centro polivalente di Norcia è stato sequestrato dalla procura di Spoleto. Che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicola Alemanno e l’architetto Stefano Boeri, progettista della struttura costruita in seguito all’emergenza sisma. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che ha ricevuto un avviso di garanzia relativo all’inchiesta. Nell’informazione investigativa compare anche il nome di ...

Speciale energia : Germania - si dimette Rainer Baake Architetto della transizione energetica tedesca : Berlino, 06 mar 14:30 - , Agenzia Nova, - Rainer Baake, segretario di Stato del ministero tedesco dell'Economia che è il sostanziale inventore della transizione energetica in atto... , Res,

La mostra su Carlo Mollino - Architetto e fotografo : Fino a maggio Camera di Torino ospiterà centinaia di immagini dell'eclettico designer, pilota di aerei e inventore di auto The post La mostra su Carlo Mollino, architetto e fotografo appeared first on Il Post.