Anna Tatangelo tra i finalisti di Celebrity Masterchef 2 | i vip eliminati in semifinale

Anna Tatangelo al Costanzo Show - Gigi D'Alessio telefona a sorpresa : video Video : Poche settimane fa l’intervista di Anna Tatangelo [Video] a Vanity Fair sembrava chiudere definitivamente il sipario sulla love story con Gigi D’Alessio. Le parole della cantante non lasciavano equivoci ed erano in netto contrasto con le affermazioni dell’artista napoletano a Verissimo. “Non è vero che siamo tornati insieme, abbiamo un figlio in comune ed è normale che la domenica pranziamo insieme. Con orgoglio la musicista di Sora ha ...

“Gigi secondo me…”. La Tatangelo torna a parlare dell’ex. Ospite al Maurizio Costanzo - Anna inizia a dire la sua e chi spunta all’improvviso? Naturalmente lui : D’Alessio. E a quel punto tra i due sono scintille vere : Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a ...

Maurizio Costanzo Show - commozione per l’omaggio a Fabrizio Frizzi. Anna Tatangelo a confronto con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo, Maurizio Costanzo Show Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano per la prima volta in pubblico della fine della loro storia. Non un faccia a faccia, ma quasi. I due si sono confrontati in collegamento telefonico durante la puntata del Maurizio Costanzo Show di stasera. Un appuntamento particolare, quello in onda nella seconda serata di Canale5, che non a caso si è aperto con un doveroso e commosso omaggio a Fabrizio ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo - possibilità di riconciliazione? La cantante : “Lui è la persona più importante della mia vita” : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo pronti a riprovarci? I due sono ospiti di una puntata del Maurizio Costanzo Show in onda il 29 marzo, in seconda serata. Lei, Anna, in studio. Gigi in collegamento telefonico. Ed è Anna a lasciarsi andare a una dichiarazione che farà ben sperare i fan della coppia: “Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la ...

Anna Tatangelo al Costanzo racconta la fine della storia con D’Alessio : Anna Tatangelo ospite al “Maurizio Costanzo Show” racconta la sua crisi con Gigi D’Alessio. I due cantanti sono stati insieme per 11 anni e hanno un figlio Andrea, ma sembra che la relazione sia giunta al capolinea. A dare la notizia è stata la stessa Tatangelo che al “Costanzo Show” ha ribadito: «Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita… Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la ...

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra ingredienti killer e tradizioni : anticipazioni semifinale del 29 marzo : Anche questa edizione sta per volgere al termine e il pubblico questa sera ritroverà Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 alle prese con ingredienti killer e con la tradizione, come se la caverà? Riuscirà ad ottenere un posto nella finale di giovedì prossimo? Oggi, giovedì 29 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, andrà in scena la semifinale di Celebrity Masterchef, lo spin-off del cooking show più famoso della tv, che torna in tv ...