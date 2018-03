Ancora in corso i saldi di Amazon Italia sui videogiochi | in saldo Assassin' s Creed

Austin Texas - Unabomber si fa saltare in aria/ Indagini Ancora in corso - Mark Conditt "ha agito da solo" : Texas , Unabomber si è fatto esplodere ad Austin : ultime notizie, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi la comunità texana. Mark Conditt era "un ragazzo tranquillo"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Emma Stone non ha Ancora smaltito la delusione dell'anno scorso (la gag di Jennifer Lawrence è davvero crudele) : Siparietto di Jennifer Lawrence e Emma Stone, la cui grande amicizia è ormai nota al pubblico, durante la notte degli Oscar 2018. Nel video si può vedere Lawrence prendere in giro Stone dopo una battuta di Jimmy Kimmel che ricordava come lo scorso anno fosse stato annunciato il vincitore sbagliato nella categoria "Miglior film". In un primo momento "La La Land" - pellicola interpretata da Emma - era stata data per vincente salvo ...