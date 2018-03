Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 | Dark Souls Remastered e

Remothered Tormented Fathers : il survival horror arriverà Anche su Nintendo Switch : Remothered Tormented Fathers, il survival horror di Darril Arts, diretto da Chris Darril e sviluppato dal team italiano Stormind Games ha debuttato da poco su Steam e, a quanto pare, il titolo approderà anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, Il sito giapponese Game Watch, dopo aver visto il titolo alla GDC questa settimana, ha confermato che una versione per Nintendo Switch è in sviluppo.Per chi non lo sapesse, Remothered: ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà Anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...

BAYONETTA 3 - NINTENDO DIRECT / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite Anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy Anche in occidente per Nintendo Switch : trailer italiano : Neanche poche ore fa vi mostravamo il primo trailer per Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per Nintendo Switch: la trilogia dei giochi di Cyber Connect 2 era stata annunciata per il mercato nipponico, in uscita a fine aprile per la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto. Gli utenti Switch occidentali, quindi americani ed europei, saranno però lieti di sapere che Bandai Namco ha confermato il lancio della collection anche al di fuori del ...

Nintendo Switch è un successo Anche in Spagna : superate le vendite di Xbox One : Il successo di Nintendo Switch è ormai sotto gli occhi di tutti, la console continua a vendere molto bene in tutto il mondo e, secondo dei recenti dati diffusi da un analista, l'ibrida avrebbe venduto altri 7 milioni di unità tra ottobre e dicembre 2017.Ora, come segnala Nintendolife, emergono dei dati interessanti anche per quanto riguarda il mercato europeo e, stando a quanto riportato da Gamereactor.es, Nintendo Switch avrebbe superato le ...

Epic Games potrebbe portare Fortnite Anche su Nintendo Switch : Mentre Fortnite Battle Royale continua a macinare grandi numeri con più di 40 milioni di giocatori impegnati nell'apprezzato titolo, ecco che arriva un'interessante notizia che riguarda una possibile versione per Nintendo Switch.Infatti, stando a quanto riportato da Nintendolife, Epic Games sarebbe molto interessata a portare il suo gioco sulla console ibrida di Nintendo, come conferma il creative director Donald Mustard su Twitter, in risposta ...

Nintendo Switch ora ha Anche un emulatore : Yuzu : La misura del successo incredibile che Nintendo Switch sta mettendo a segno in tutto il mondo è dato dagli straordinari numeri di vendite ma non solo: la consolle portatile, uscita da relativamente poco tempo, può già vantare un emulatore. Si chiama Yuzu (un frutto molto impiegato nella ...