“Anche loro nel cast” Grande Fratello | è caos ancora prima dell’inizio E il nuovo

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Ragazziiii!”. La sentite quella vocina? Ildi Barbara D’Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall’ultima volta su quel palco, Carmelita è dila conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull’Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle origini, al GF Nip. Ma siamo proprio sicuri? Le anticipazioni e le spifferate che corrono alla velocità della luce in rete dicono altro. Sembra infatti che nel cast di ‘nip’ che si sta formando siano stati presi in considerazione anche alcuni volti noti dello showbiz. Addirittura ex concorrenti che hanno già vissuto nella Casa più spiata d’Italia. Ma come? Già, quindi suldi Barbarella è già polemica ancor...