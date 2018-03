Amici | ecco gli studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di

“Ecco come spiare Amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Ermal Meta e Marco Bocci - ecco i commissari - esterni - al serale di Amici : 'Amici' continua a sorprendere. Nella rivoluzione annunciata di Maria De Filippi per il serale del talent spuntano altri due nuovi nomi, il vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta e l'attore ...

Gli eliminati da Amici 2018 che nessuno si aspetta : ecco chi non arriverà al Serale : Chi saranno i concorrenti del Serale di Amici 2018? Le squadre si formeranno fra non molto, visto e considerato che la prima puntata della nuova fase del talent si avvicina sempre di più: sono stati già scelti cinque ragazzi - tra cantanti e ballerini - che continueranno sicuramente il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia e a questi se ne aggiungeranno altri cinque. Sono rimasti al momento fuori diversi possibili nomi di ...

Ecco tutti i prossimi concorrenti del Serale di Amici 2018 : sorprese nella scuola! : Ci risiamo, anche nelle anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 26 marzo e per la prossima settimana dobbiamo ipotizzare come e quando verranno scelti i concorrenti per il Serale. La settimana scorsa, con l'assegnazione delle felpe verdi a Einar e Lauren, la situazione sembrava essersi sbloccata e invece no, è stato un caso semplicemente, perché anche nella puntata che si è appena conclusa i professori hanno detto "no" a chiunque non fosse il ...

WhatsApp/ Chattare con gli Amici e divertirsi : ecco quattro giochi da fare in gruppo : WhatsApp, Chattare con gli amici e divertirsi: quattro interessanti giochi da fare nelle chat di gruppo della nota app messaggistica. Attenzione a Game of Names, Verità o sfida e…(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:26:00 GMT)

WhatsApp - ecco come giocare in chat e divertirsi con gli Amici : Un elenco di giochi da fare su WhatsApp WhatsApp, ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici WhatsApp non è solo un app di messaggistica utile per rimanere in contatto facilmente con amici e ...

“I più belli”. Amici - che fine hanno fatto Claudia e Antonio? Un amore nato tra i banchi della prima edizione talent. La Mannoni e Baldes hanno fatto sognare tutti : ecco come li ritroviamo dopo anni : Oggi tutti conosciamo il programma con il nome di Amici, ma i fan di lunga data ricorderanno benissimo che un tempo la ‘creatura’ di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Ben 16 anni quello che sarebbe diventato il talent più longevo dei palinsesti nostrani faceva il suo ingresso nella tv italiana pronto a conquistarsi il favore del pubblico. I protagonisti che diedero vita alla trasmissione sono rimasti tra i più amati, sebbene di ...

Ad Amici 2018 nessun giudice : ecco come cambierà TUTTO il programma! : I giudici di Amici 2018 ci saranno o no? Tutti credevano che, anche quest'anno, avremmo potuto assistere a grandi artisti che commentano e danno voti ai concorrenti in gara e invece Maria De Filippi avrebbe pensato (non ne ha ancora parlato lei personalmente) di ritornare alle origini, di riproporre dei meccanismi che sembravano scomparsi per sempre e che sicuramente i telespettatori più giovani non conosceranno. Non si parlerà più dei nomi ...

Ad Amici 2018 nessun giudice : ecco come cambierà TUTTO il programma! : I giudici di Amici 2018 ci saranno o no? Tutti credevano che, anche quest'anno, avremmo potuto assistere a grandi artisti che commentano e danno voti ai concorrenti in gara e invece Maria De Filippi avrebbe pensato (non ne ha ancora parlato lei personalmente) di ritornare alle origini, di riproporre dei meccanismi che sembravano scomparsi per sempre e che sicuramente i telespettatori più giovani non conosceranno. Non si parlerà più dei nomi ...

FACEBOOK E LE RICHIESTE DEI FALSI Amici/ Ecco come cancellarsi definitivamente dal social network : FACEBOOK e le RICHIESTE dei FALSI AMICI, una truffa da evitare: Ecco come fare. Spesso e volentieri ci arrivano RICHIESTE di account FALSI che vogliono diventare nostri AMICI, ma...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Ad Amici 2018 scoppia l'amore : ecco tutti quelli fidanzatissimi : Le coppie di Amici 2018 esistono, ma sanno nascondersi molto bene. Nell'ultimo periodo, non pochi concorrenti si sono fidanzati, altri invece già lo erano prima ancora di entrare nella scuola di Amici 17; c'è anche chi, però, ha dovuto chiudere la propria relazione ma che comunque ha trovato quella che potrebbe essere la propria anima gemella all'interno del talent show di Canale 5. Se amate il gossip su Amici di Maria De Filippi e volete ...

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

Amici - la lettera di Einar : ecco chi è “l’amico” segreto : Amici, la lettera di Einar: il cantante commuove tutti con le sue parole indirizzate al padre Ad Amici, Einar è riuscito a commuovere tutti con la sua lettera. Ogni allievo della Scuola ha dovuto scrivere qualche riga per raccontare le loro emozioni sull’arrivo del serale. In particolare, avrebbe dovuto rivelare i motivi per cui secondo […] L'articolo Amici, la lettera di Einar: ecco chi è “l’amico” segreto proviene ...