ilsecoloxix

: Amianto killer, ora la procura di Genova indaga sui vecchi dirigenti di industria - Il Secolo XIX - ITnewsGE : Amianto killer, ora la procura di Genova indaga sui vecchi dirigenti di industria - Il Secolo XIX -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Una ventina di ex manager di Sanac, Ansaldo, Italsider e Giovanni Agosti, 95 anni, ex console della Culmv sono sotto inchiesta per 38 casi di ex lavoratori che sono morti per l’esposizione all’