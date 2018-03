Ambiente | Trump pronto ad allentare i vincoli sulle emissioni delle auto

Nuova sfida di Trump all' Ambiente : pronto ad allentare limiti sulle emissioni delle auto : ... suscitando l'entusiasmo dell'industria del settore anche in prospettiva: un'eventuale apertura di Washington, infatti, potrebbe suscitare un effetto valanga anche nel resto del mondo. Secondo quanto ...

Ambiente : piantato un milione di alberi per compensare la posizione di Trump sul clima : In tutto il pianeta è stato già piantato un milione di alberi per compensare le emissioni generate dalla “stupidità monumentale” di Donald Trump in ambito climatico: l’iniziativa è della “Trump Forest“, lanciata l’anno scorso. L’obiettivo è piantare 10 miliardi di alberi per neutralizzare la posizione del presidente degli Stati Uniti di negazione dei cambiamenti climatici. Il primo milione di alberi è ...