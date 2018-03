Ambiente | Città del Messico lancia un taxi ibrido per ridurre lo smog

Ambiente - alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Rifiuti : LegAmbiente Sicilia - ok invio all'estero ma costi non gravino su cittadini : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Non siamo mai stati pregiudizialmente contrari ad inviare i Rifiuti Siciliani all'estero come estrema soluzione per affrontare la continua emergenza e per prolungare di qualche mese la vita delle discariche. Non sappiamo se adesso saranno mai attivati i bandi emanati d

Ambiente e sostenibilità : le scelte “verdi” delle grandi città : Un’analisi messa a punto dal Gestore dei servizi energetici (Gse), ‘città sostenibili: buone pratiche nel mondo‘, ha studiato le grandi aree urbane che fanno delle politiche di sostenibilità uno strumento per raggiungere gli obiettivi posti dall’Agenda delle Nazioni Unite al 2030. Il documento del Gse ha analizzato scelte “green” fatte in grandi città come Milano, Parigi, Copenaghen, Londra, Praga, e così ...

“La nuova relazione tra lavoro e Ambiente urbano : una città a misura di sviluppo” : “Il traffico e la mobilità – dichiara Roberto Baldassari, Presidente dell’Istituto Piepoli – sono al primo posto nelle priorità degli italiani (27% degli intervistati). Seguono la sicurezza e la legalità (18%), la gestione dei ri?uti e l’ambiente (16%), il lavoro e l’occupazione (16%)”. Questi alcuni dati che emergono dalla ricerca condotta dall’Istituto Piepoli relativamente ai bisogni considerati “primari” dalla popolazione ...

Smog - l’allarme di LegAmbiente : “Livelli alle stelle in 39 città” : Smog, l’allarme di Legambiente: “Livelli alle stelle in 39 città” Presentato il rapporto 2017 sulla qualità dell’aria: “Emergenza Smog ormai cronica, situazione critica soprattutto nelle città del Nord” Continua a leggere L'articolo Smog, l’allarme di Legambiente: “Livelli alle stelle in 39 città” sembra essere il primo su NewsGo.

Smog - LegAmbiente : 39 città oltre limiti : 13.46 Nel 2017 in 39 città italiane è stato superato, almeno in una stazione di monitoraggio, il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili.Lo rileva il dossier Legambiente "Mal'aria 2018". Le prime posizioni spettano tutte alle città del Nord,Frosinone è la prima del Centro Nord,al 9° posto.Torino guida la classifica, con 112 giorni d'inquinamento atmosferico oltre i limiti; segue Cremona (105), Alessandria (103),Padova (102), Pavia ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. LegAmbiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

LegAmbiente : 3 citta' italiane in testa alla classifica delle localita' piu' inquinate d'Europa! : Continuano a battersi record negativi di inquinamento in Italia: da quanto emerso dall'ultimo report di Legambiente, ci sono ben 3 città italiane in testa alla classifica delle città europee più...

Ambiente : cresce la mobilità su due ruote in Italia - in 1 città su 10 ingresso nel centro storico ai soli veicoli elettrici e alle biciclette : Come cambia la mobilità cittadina sulle due ruote. Di questo si è parlato oggi a Milano presso la sede dell’Anci alla presentazione del secondo report dell’Osservatorio Focus2R – Osservatorio Nazionale Infrastrutture, Sicurezza e mobilità per le 2 ruote, la più completa e aggiornata fotografia delle politiche dedicate alle due ruote dai Comuni Italiani capoluogo di provincia, alla presenza del Presidente di Confindustria ANCMA, Andrea Dell’Orto; ...