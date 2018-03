Amaurys Perez e Franco Terlizzi | sfiorata la rissa a L’Isola

Lite Amaurys Perez e Franco Terlizzi/ Video - naufraghi quasi alle mani all'Isola dei Famosi : "Ci vediamo fuori" : Isola dei Famosi 2018, scoppia la rissa tra Amaurys Perez e Franco Terlizzi, i due quasi alle mani. L'ex pugile: "Ci vediamo fuori da qui e la sbrighiamo da uomo e uomo"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e botte con Amaurys Perez? “Ognuno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

Isola dei Famosi 2018 - la moglie di Amaurys Perez : "Ho la certezza che non mi ha tradito" : Angela Rende, intervistato dal settimanale Vero, difende a spada tratta il marito Amaurys Perez, coinvolto, a suo malgrado, in un pettegolezzo che lo avrebbe voluto molto vicino a Cecilia Capriotti durante la permanenza all'Isola dei Famosi. La moglie smentisce categoricamente ogni tipo di gossip sul suo matrimonio: Ho la consapevolezza che è una bugia. L'unica cosa che mi preme è salvaguardare i miei figli e che guardano la televisione e non ...

Amaurys Perez contro Francesca Cipriani : “Sciacquati la bocca quando…” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez attaccato da Francesca Cipriani E’ appena iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha parlato immediatamente dello scontro avvenuto qualche ora fa in Honduras tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato. Difatti la conduttrice si è collegata con la Palapa per chiedere ai due cosa fosse realmente successo. A quel punto Perez, visibilmente nervoso, ha dichiarato alla ...

Amaurys Pérez perde le staffe all’Isola dei Famosi : sfiorata la rissa : Isola dei Famosi, Amaurys Pérez perde le staffe: sfiorata la rissa con Simone Barbato Sempre più tesi sono i nervi dei naufraghi all’Isola dei Famosi adesso che il reality è quasi giunto alla fine. A perdere la pazienza oggi, come mostrato durante il day time, è stato proprio Amaurys Pérez. Lo sportivo, infatti, dopo essere […] L'articolo Amaurys Pérez perde le staffe all’Isola dei Famosi: sfiorata la rissa proviene da Gossip e ...

Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all’Isola dei Famosi : Bianca Atzei semifinalista? Anticipazioni 27 marzo : Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro all'Isola dei Famosi dove è in atto un vero e proprio terremoto ad un passo dalla nuova diretta del 27 marzo. Il reality show di Canale 5 torna in onda questa sera, intorno alle 21.30, con nuove nomination e un nuovo eliminato ma sicuramente, tra i temi della serata, ci saranno Amaurys Perez e Simone Barbato allo scontro nel daytime di questo pomeriggio. Ad un passo dalla diretta, i due hanno finito ...

Isola dei Famosi - Amaurys Perez ha paura : ecco perchè : Amaurys Perez ha paura all’Isola dei Famosi: il motivo Domani sera andrà in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel frattempo i naufraghi continuano ad essere divisi tra Playa Dos, allietata questa settimana da Valeria Marini, e l’Isola che non c’è con Rosa Perrotta e Elena Morali. Amaurys Perez in queste ore avrebbe avuto un’esperienza poco piacevole. Intento nella pesca mattutina, il campione di ...

Isola dei Famosi - malore per Amaurys Pérez : La fame e la stanchezza all' Isola dei Famosi si stanno ormai facendo sentire un po' per tutti, dopo il malore di Francesca Cipriani, anche Amaurys Pérez ha avuto un calo di zuccheri. Ieri pomeriggio, ...