Allerta meteo | scirocco sostenuto con possibili mareggiate e acqua alta

Allerta meteo della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : tutti i dettagli fino a Pasqua : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, estesa dal nord Europa fino al Mediterraneo occidentale, apporterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno dapprima il nord, per estendersi domani al centro-sud. La perturbazione determinerà anche forti venti nei bassi strati, in particolare al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta meteo Gialla Toscana 30/31 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse in particolare sulle zone di nord ovest dove in serata sono attesi i primi temporali. Domani, sabato, piogge diffuse e locali temporali. Neve oltre i 1200 metri. Cumulati: oggi, venerdì, cumulati medi significativi sulle zone L, […]

Allerta meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Allerta meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo. L’Allerta è stata emessa a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e ...

Allerta meteo Campania : piogge e temporali in arrivo - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per criticità idrogeologica per precipitazioni sparse che in alcune zone potrebbero essere anche intense: l’avviso è valido dalle 12 di domani fino alle 12 di domenica. I venti saranno localmente forti, soffieranno dai quadranti occidentali con possibili raffiche, e il mare si presenterà agitato. Il quadro Meteo permarrà fino alle 12 della domenica di Pasqua ...

Meteo - Allerta maltempo : forti temporali prima di Pasqua : Una forte ondata di maltempo colpirà l'Italia nei giorni che precedono Pasqua. La forte perturbazione, che interesserà soprattutto il Centro-Nord già a partire da domani, venerdì 30 marzo, sarà preceduta da...

Allerta meteo Sardegna : ancora emergenza per piogge : Prorogata ancora, dalle 14 alle 24 l’Allerta meteo nella Sardegna meridionale. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, visto il bollettino di criticità dell’Arpas ha deciso la proroga dell’Allerta meteo per intense piogge dalle 14 di oggi e sino alle 23:59. Si prevede il livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico sulle zone di Allerta dell’Iglesiente, Campidano, ...

Meteo - Allerta maltempo al Sud : in arrivo pioggia e vento forte : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese, interessando prima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali, portando piogge...

Allerta meteo prorogata in Sardegna fino alle 14 di Domenica 25 Marzo : La Protezione civile della Sardegna ha disposto la proroga dell’allerta Meteo in base al nuovo bollettino Meteo dell’Arpas. Sino alle 14 di domani, Domenica 25 Marzo, persiste l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Il nuovo bollettino continua a interessare in modo particolare il Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu per le intense piogge che stanno cadendo sull’area meridionale ...

