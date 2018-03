Allegri | ' Non temo il rientro'

Psg - non solo Allegri : per la panchina c’è anche Antonio Conte : Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Psg, non solo Allegri: per la panchina c’è anche Antonio Conte Continua a leggere

Psg - non solo Allegri : per la panchina c'è anche Conte : Secondo la stampa britannica i parigini sarebbero pronti a offrire un ricco contratto al tecnico del Chelsea

Murat - che ha continuato a sciare nonostante tutto : «Ho trasformato la paura in Allegria» : Un’energia travolgente. Di quelle che ti colpiscono qui, in pieno petto e che ti lasciano sbigottito a metà tra il “vorrei e allora posso” e il “…ma come diavolo fa?”. Risponde senza rispondere Murat Pelit, atleta dello Swiss Paralympic Ski Team e ambassador del team The North Face, protagonista di una delle Storytelling Night organizzate dal brand nei suoi store nel mondo. Lo fa semplicemente raccontandosi e ridendo di una risata ...

VIDEO CM.IT - Il Psg ha scelto Allegri. Belotti-Milan : non è finita! : ... anche oggi, venerdì 23 marzo 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero, dal ritorno di fiamma del ...

Ambra non si nasconde più : “sono innamorata di Allegri” : 1/15 Foto Spy ...

Sacchi : 'Allegri un maestro - ma la sua Juve non è bella. Sarri e il nuovo ct...' : Il calcio è nato come sport di squadra offensivo, e noi invece lo interpretiamo come un fatto puramente difensivo. Ma se facciamo un calcio difensivo penalizziamo, oltre che l'ottimismo dei giovani, ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...

Juve +4 sul Napoli - Allegri : “scudetto non è ancora vinto” : “Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria e per non aver subito. Non è facile giocare contro l’Atalanta, che è una grande squadra, molto fisica ed è difficile da battere. I numeri che stiamo facendo sono importanti, ma non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo pensare alla prossima sfida“. Così Massimiliano Allegri, a Premium sport, dopo la vittoria sull’Atalanta. “Dobbiamo vivere questo finale di ...

Juventus - Allegri : 'La pratica scudetto non è chiusa' : Massimiliano Allegri commenta così a Premium Sport la vittoria per 2-0 nel recupero della 26ª giornata. Guai, però, a parlare di scudetto. 'I numeri che stiamo facendo sono importanti ma fini a ...