Alitalia | più passa il tempo più la compagnia perde peso | ora è al 15 | 1% del mercato

Alitalia - non più "Ex" ma Compagnia di bandiera sulle ali del volo Lega-M5S? : Dal raggio dei radar dell'ultima ora sembrerebbero come d'incanto scomparsi loghi e colori di Lufthansa , Air France-KLM , Delta Air Lines , easyJet e nomi di "Fondi esteri" di varia natura. Pista di ...

Lufthansa «più fredda» su Alitalia : Paolo Stefanato I commissari di Alitalia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, hanno incontrato ieri a Roma i rappresentanti del raggruppamento transatlantico interessato ad Alitalia: Delta ...

Alitalia : Calenda - qualche settimana in più ma non è questione sotto tappeto : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Il dossier della vendita di Alitalia non è stato messo sotto il tappeto in attesa delle elezioni: questa idea, infatti, “è destituita di ogni fondamento”. Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Radiouno. “Alitalia ha oggi una gestione migliorata e non ha toccato un euro del prestito ponte dello Stato”, ha ...

Sorpresa Alitalia - i suoi voli sono i più puntuali del mondo. Maxi alleanza per acquistare la compagnia italiana : Con il 91,89 per cento dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio, Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, società ...

Alitalia : a gennaio la più puntuale al mondo - nel 2017 terza in Europa : Con il 91,89% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa, che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per puntualità. I dati di gennaio seguono quelli relativi all’intero 2017 che, sottolinea l’aviolinea in una nota, confermano l’eccellente andamento operativo della ...