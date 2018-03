ALESSANDRO FIORI | ITALIANO MORTO IN TURCHIA A Istanbul era ricoverato in ospedale

Testimoni alla tv turca raccontano il giorno dopo la scomparsa di ALESSANDRO FIORI : "È svenuto in strada ed è stato portato in ospedale" : Il 15 marzo Alessandro Fiori sarebbe stato in ospedale, precisamente all'Haseki Research And Training Hospital, in zona Fatih, al centro storico di Istanbul, dopo essere svenuto in strada. È quanto ipotizza la trasmissione televisiva Muge Anli ile Tatli Sert in un servizio. Alcuni Testimoni hanno riferito che il 33enne manager cremonese, trovato in mare senza vita il 29 marzo a poche centinaia di metri dallo storico Palazzo Topkapi, ...