Alessandria | la professoressa è bullizzata Ma per i genitori le vittime sono gli alunni

(Di venerdì 30 marzo 2018) La storia ha fatto il giro del web e non solo. La storia è quella di un’insegnante di un istituto superiore di” dai suoi studenti. Agli inizi di febbraio la, supplente, sarebbe stata prima ridicolizzata e poi addirittura immobilizzata con lo scotch alla sedia, quindi presa a calci. Ma considerato che la bravata era di quelle delle quali vantarsi, l’accaduto sarebbe stato ripreso dai cellulari di alcunie quindi pubblicato su Instagram e poi sulle chat di Whatsapp. La notizia così è stata riportata su quotidiani nazionali e locali e ripresa anche dalle radiotelevisioni. Ma nella realtà non sarebbe andato propriamente così. “E’ successo l’8 febbraio scorso, quando una supplente, disabile, si trovava a fare lezione in una classe, prima sempre considerata una buona classe. Quel giorno era da sola, anche se normalmente – considerate ...