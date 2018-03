Albano Incendio in un magazzino

romadailynews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Verso le 15.30, si è sviluppato un grossoin via Ragusa, nella zona tra via Cancelliera e via del Mare a Pavona di, zona industriale. Sul posto sono intervenuto i Vigili del fuoco con tre autobotti, che hanno iniziato l’opera di spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme verso altri capannoni. Non ci sono persone ferite o intossicate. Sul posto due Squadre VVF, tre Autobotti VVF, il Carro Autoprotettori VVF, l’Autoscala e il Capo Turno Provinciale. Il personale VVF, prontamente intervenuto ha iniziato l’opera di spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme verso altri capannoni. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'articoloin unproviene da RomaDailyNews.