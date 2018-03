Al Colosseo la Via Crucis con Papa Francesco La diretta La Croce | la paura e i ragazzi

Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato : ... solo pochi giorni fa, celebrando la Domenica delle Palme, li aveva esortati «a non farsi manipolare, ma di gridare alta la verità contro gli intrighi e le calunnie del mondo». E in questa direzione ...

Roma - il Papa al Colosseo per Via Crucis : 21.30 La sindaca di Roma Virgina Raggi ha accolto Papa Francesco al suo arrivo al Palatino dove, dalla terrazza della Basilica di Santa Francesca Romana, presiede il rito della Via Crucis. Quest'anno le meditazioni sono state scritte dagli studenti di un liceo di Roma, alcuni dei quali porteranno la croce nelle varie stazioni insieme a una famiglia siriana, una suora irachena e una domenicana, suor Genevieve, scampata alla violenza.

Al Colosseo la Via Crucis con Papa Francesco La diretta : Due frati di Terra Santa, una suora irachena, una famiglia siriana sono tra le persone che questa sera porteranno la croce nella celebrazione

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : massima allerta ma nessuna variazione al programma : Città del Vaticano - Stavolta la Via Crucis al Colosseo che ha voluto Papa Bergoglio è nel segno dei giovani. I testi delle meditazioni sulle quattordici stazioni della pia...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : massima allerta ma nessuna variazione al programma : L'allerta terrorismo lanciato nei giorni scorsi non ha però scoraggiato i fedeli che sono arrivati da tutto il mondo. Nove i varchi di controllo con metal detector, tanti gli agenti in borghese che ...

Via Crucis al Colosseo - ecco chi porterà la Croce : Alla Via Crucis al Colosseo con il Papa, stasera, ci saranno anche una suora irachena a portare la Croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi . Suor Genevieve Al Haday, religiosa ...

Pasqua. Via crucis del Papa al Colosseo. Galantino : riannoda legame tra martiri ieri e oggi : Con il Papa ci saranno anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Suor Genevieve Al Haday è scampata alla violenza dello Stato Islamico che costrinse, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, a fuggire dalla Piana di Ninive fino ad Erbil, in Kurdistan, per trovare salvezza

