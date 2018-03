Agricoltura | Prandini | bene assessorato al ‘cibo’ in Lombardia

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per la prima volta in Italia l’all’diventa ancheall’alimentazione, e quindi al cibo, e ai sistemi verdi. Laè così apripista di un percorso che auspichiamo possa essere seguito anche dal resto del Paese”. E’ quanto sostiene il presidente di ColdirettiEttore, augurando “un buon lavoro a tutta la squadra” della Giunta regionale lombarda ufficializzata dal presidente Attilio Fontana.“Le deleghe affidate a Fabio Rolfi – continua – avranno un ruolo centrale per i prossimi anni, perché non coinvolgono solo l’, ma anche le relazioni con le industrie, i rapporti con la gdo, il comparto florovivaistico e i sistemi verdi, senza dimenticare i Consorzi di Bonifica e la gestione delle acque. Una scelta strategica ...