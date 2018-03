Aggiornamenti sul satellite Tiangog in caduta

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 in caduta libera sulla Terra : gli ultimi Aggiornamenti su data e ora del “Crash” : Continua incessantemente il monitoraggio di Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese in caduta libera verso la Terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation, potrebbe rientrare sul pianeta domenica 1 aprile alle 14:00 UTC (le 16:00 italiane), con un’incertezza di ± 16 ore. Quest’incertezza significa che il veicolo Spaziale potrebbe cominciare il suo rientro infuocato in qualsiasi momento tra domani, sabato 31 marzo, e domenica ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo - gli ultimi Aggiornamenti sul “Crash” di Domenica 1 Aprile e una nuova strepitosa immagine dallo Spazio : 1/18 ...

LIVE Inghilterra-Italia - amichevole Wembley 2018 in DIRETTA : il risultato e gli Aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Italia, prestigiosa amichevole internazionale che si gioca allo Stadio Wembley di Londra. In uno degli impianti storici del calcio mondiale andrà in scena una grande classica, una super sfida davvero imperdibile anche se non ci sono i tre punti in palio. Gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata contro l’Argentina, vanno a caccia di un pronto riscatto contro i maestri che invece ...

Fabio Aru si ritira - gli Aggiornamenti sull'infortunio e il Giro d'Italia Video : Tempi duri per #Fabio aru che è costretto a ritirarsi dalla Volta di Catalunya. Il corridore sardo era caduto nella prima tappa della mini corsa a tappe e le conseguenze sembravano lievi. Poi il dolore alla gamba ha continuato ad aumentare e da qui la decisione del Cavaliere dei Quattro Mori di ritirarsi dalla corsa. Aru si sottoporra' ad una risonanza magnetica a Barcellona presso la Clinica Sagrada Familia, per capire l'entita' dell'infortunio ...

Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album - Aggiornamenti dall’artista : Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album: il cantante di Latina lascia un messaggio ai fan e, via social network, condivide i primissimi momenti che sta dedicando alla scrittura delle nuove canzoni. La pagina del suo diario, condivisa sui social network negli scorsi giorni, potrebbe essere solo un lontano ricordo. Con un'immagine nuova, Tiziano Ferro a lavoro sul nuovo album sembra voler tranquillizzare i suoi sostenitori. La fase creativa è al ...

Arrivano Aggiornamenti sullo sviluppo della versione Xbox One X di DayZ : il titolo è già in grado di girare a 1080p e 60fps : Come probabilmente saprete, DayZ arriverà anche su Xbox One all'interno del programma Game Preview entro il 2018 e, a quanto pare, i lavori sulla versione console stanno procedendo piuttosto bene.Infatti, stando a quanto riportato da Windowscentral, Bohemia Interactive ha da poco comunicato, attraverso Twitter, che la versione Xbox One X di DayZ è già in grado di girare a 1080p e 50-60fps. Anche se il frame rate risulta un po' instabile, le ...

“Un brutto incidente stradale”. Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. La preoccupazione dei fan - gli Aggiornamenti sulle sue condizioni di salute : Nottata di Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che ...

Fedez e Chiara Ferragni tra il parto imminente e il matrimonio in estate : tutti gli Aggiornamenti sulla coppia : Fedez e Chiara Ferragni presto genitori di Leone: durante una diretta Instagram, la coppia ha svelato alcune novità sullo stato di gravidanza della giovane blogger! Dopo alcune complicazioni negli ultimi giorni, che hanno costretto Chiara a visite di controllo in ospedale più frequenti, il parto sembra essere molto vicino: come rivelata dalla presto mamma, il termine scade il 9 aprile, ma probabilmente il piccolo Leo nascerà qualche giorno ...

LIVE Dinamo Kiev-Lazio - Europa League in DIRETTA : il risultato e gli Aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League. I biancocelesti ripartono dal 2-2 dell'andata. Un risultato beffardo, per come ...

LIVE Dinamo Kiev-Lazio - Europa League in DIRETTA : il risultato e gli Aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. I biancocelesti ripartono dal 2-2 dell’andata. Un risultato beffardo, per come maturato, con la squadra di Inzaghi che ha subito il gol del pareggio dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale. Per poter continuare l’avventura europea serve vincere alla Lazio, oppure pareggiare con almeno 3 gol segnati. Per farlo ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : tutti gli Aggiornamenti e il risultato in tempo reale. : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : tutti gli Aggiornamenti e il risultato in tempo reale. : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da campioni che si contenderanno un posto per i quarti di finale. Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di ...

LIVE Roma-Shakhtar Donetsk - Champions League in DIRETTA : tutti gli Aggiornamenti e il risultato in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Roma-Shakhtar Donetsk - Champions League in DIRETTA : tutti gli Aggiornamenti e il risultato in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico i giallorossi dovranno recuperare il 2-1 dell’andata: la sconfitta in Ucraina può essere tranquillamente ribaltata dagli uomini di Eusebio Di Francesco che, sostenuti dal proprio pubblico, cercheranno quella vittoria (con due gol di scarto o per 1-0, il 2-1 vale i supplementari) che ...