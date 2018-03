Aeronautica | volo sanitario d’urgenza | neonato trasportato da Alghero a Roma

“Boom Sonico” in Lombardia : Caccia dell’Aeronautica militare hanno dovuto intercettare volo sospetto proveniente dall’isola di Réunion [DETTAGLI] : 1/8 ...

Spazio : accordo Aeronautica-ASI sul volosuborbitale e la medicina aerospaziale : Siglato questa mattina presso il Reparto di medicina aerospaziale nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, l’accordo esecutivo di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che porta le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo ...

Aeronautica militare : bimbo in pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-Genova : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...

Aeronautica Militare : volo sanitario d’urgenza da Alghero a Genova : Una donna di 26 anni in stato interessante è stata trasportata da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo decollato in tarda mattina da Alghero è atterrato da pochi minuti nell’aeroporto di Genova. La donna, bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche, è stata assistita durante il viaggio da una ginecologa. La richiesta di ...