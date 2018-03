Adolescenza | davvero dovrebbe durare fino a 24 anni?

vanityfair

(Di venerdì 30 marzo 2018) Quanto dura l’? Che fosse, come dire, in fase di allungamento ed espansione si sapeva piuttosto bene e da tempo. Dipende da una serie di fattori che vanno dalla progressione dell’aspettativa di vita in molti Paesi alla precarietà del mercato del lavoro che ha spostato in avanti le lancette della famiglia e dei figli a faccende meramente culturali e di rimediazione degli immaginari pop,all’industria dell’intrattenimento (e non solo) che fa leva sulla lungae sulle sue ricadute in termini commerciali. LEGGI ANCHEAlcol: il 36% degli adolescenti fra 11 e 13beve, uno su due entro i 19 Qualche settimana fa è uscito uno studio di un gruppo di ricercatori del Royal Childen’s Hospital di Melbourne, in Australia, secondo il quale l’– tradizionalmente piazzata fra i 10 e i 19– andrebbe allungata come minimo ai 24. Potremmo insomma ...