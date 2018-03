Ada Alberti | oroscopo del weekend e di Pasqua | 31 marzo – 1 aprile

lanostratv

: Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni 26 marzo, Mattino 5: - Rebecca38538392 : Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni 26 marzo, Mattino 5: - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Secondo voi chi esce stasera dall'@IsolaDeiFamosi?! Ada Alberti dice la sua nella #cabinarossa di #Pomeriggio5... https://… - notizie_star : Oroscopo settimanale di Ada Alberti, previsioni 26 marzo, Mattino 5: -

(Di venerdì 30 marzo 2018)di Ada: le stelle del fine settimana e diIn previsione dellaAdaha svelato l’dela Pomeriggio 5. L’astrologa di Canale5 è stata protagonista da Barbara d’Urso anche questo venerdì. La conduttrice partenopea ha dedicato la seconda parte del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset ad argomenti leggeri, di spettacolo, per poi dare la linea alle previsioni dal 31all’1di Ada. L’astrologa ha svelato l’deldi, suggerendo ai dodici segni dello zodiaco come agire per sfruttare l’andamento delle stelle. Laha svelato quali segni dovranno essere prudenti nel fine settimana e quali invece saranno in una posizione di forza e potranno agire aiutati dagli astri. Anche lunedì scorso l’astrologa è stata protagonista su Canale5, ...