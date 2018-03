Acquisti digitali | i consigli dell’esperto per pagamenti in sicurezza

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma, 30 mar. (Labitalia) – Vestiti, make up, libri, film, cibo, farmaci e perfino automobili. Un elenco quasi infinito quello delle cose che si possono acquistare con la carta di credito anche on line. Una girandola di vetrine virtuali il cui accesso, tramite password, può diventare pericoloso se sui siti on line si riusa più volte lo stesso codice di accesso. Districarsi nella giungla di centinaia di siti, il cui accesso richiede una password ad hoc, infatti, può creare non pochi grattacapi agli utenti dello shopping on line. Non a caso, l’85% di chi fariutilizza più volte la stessa password. Stesso discorso anche per gli account email, dove addirittura i due terzi degli utenti ricorre a password già utilizzate altrove, evitando così di aumentare il bagaglio di ‘parole’ e ‘codici’ segreti da ricordare. Così, invece che affidarsi a sequenze ...