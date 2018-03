Accordo tra Sky e Mediaset su satellite e digitale terrestre

Sky e Mediaset - storico Accordo : scambio di pacchetti tra satellite e digitale Che cosa cambierà per gli abbonati : Canale5, Italia1 e Rete4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l’aggiunta di film, serie tv e sport oggi ospitati dai canali Premium. Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch

Sky-Mediatset - storico Accordo tra gli eterni rivali : Nel venerdì di Pasqua il patto delle tv. Sky Italia e Mediaset hanno siglato un accordo in base al quale i nove canali di cinema e serie tv attualmente disponibili solo su Mediaset Premium saranno ...

Pay tv - Accordo tra Sky e Mediaset : scambio di canali tra satellite e digitale : E alla fine tra Rupert Murdoch e i Berlusconi è scoppiata la pace. Nei giorni in cui subisce una repentina accelerazione la corsa per mettere in un angolo Vincent Bollorè, primo azionista di Tim e “aggressore” di Mediaset, il gruppo della famiglia del leader di Forza Italia sigla uno storico accordo con Sky Italia. La società britannica sbarca sul digitale terrestre, quella italiana sul satellite. Nel dettaglio Premium sarà presente ...

Accordo tra Sky e Mediaset : la pay tv sbarca sul digitale terrestre. Cinema e serie tv del Biscione su satellite : E alla fine Rupert Murdoch e i Berlusconi si allearono. È Accordo tra Sky Italia e Mediaset: la società britannica sbarca sul digitale terrestre, quella italiana sul satellite. Nel dettaglio Premium sarà presente con i suoi canali del Cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet satellitare del gruppo controllato dall’imprenditore australiano, mentre Sky sbarca nel ...

Trattativa Comunali : una nota dell'Amministrazione dopo la firma definitiva dell'Accordo economico per il 2018 : ... per ricercare un voto in più, mettere a rischio i soldi dei propri iscritti e dei lavoratori? Invece che fare politica, bisognerebbe essere più coerenti con la missione di migliorare le condizioni, ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’Accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Asamoah andrà all'Inter : Accordo fatto - contratto triennale : TORINO - Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell'Inter che lo ha convinto con un contratto di tre anni. La mutazione della sua maglia sta dunque sempre più virando sul nero e l'azzurro, ...

M5s - Travaglio : “Accordo con Lega e appoggio da Berlusconi? Elettori 5 Stelle non perdonerebbero mai” : “Accordo di governo tra M5s e Lega con appoggio esterno di Forza Italia? I 5 Stelle pagherebbero caro e salato. Credo che i loro Elettori non lo perdonerebbero mai e andrebbero a prendere per strada i parlamentari M5S, che rischierebbero anche l’incolumità fisica”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Altra cosa sarebbe se il M5S riuscisse a fare un accordo solo con ...

[L'intervista] "Centrodestra e Cinque Stelle troveranno l'Accordo e nascerà un governo". Parola dell'uomo di Casaleggio : "Sono identità completamente diverse e sono obbligati a trovare un accordo. L'occasione va sfruttata. Bisogna farlo perché sarebbe un delitto non sfruttare questo inizio di ripresa economica". Paola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 marzo : Il capo politico del Movimento non vuole rimanere incollato all’unica strada per ora percorribile (l’Accordo con il Carroccio) e prova a tenere il punto in attesa di poter (forse) allargare l’orizzonte : Contromossa Di Maio dà lo stop a Salvini “Io premier, parlo con tutti” La linea – Il capo dei 5Stelle rivendica per sé Palazzo Chigi: “Conta la volontà popolare”. E annuncia nuovi incontri con gli altri partiti prima delle consultazioni al Quirinale di Luca De Carolis Le vergini violate di Marco Travaglio Siccome il Fatto, secondo alcuni buontemponi, sarebbe l’organo dei 5Stelle, è stato l’unico Quotidiano a infischiarsene del ...

Sicurezza sui treni - Accordo tra Trenord e Areu : Trenord, che gestisce i treni regionali in Lombardia, e Areu, l'agenzia dell'emergenza urgenza, hanno firmato un accordo per assicurare ancora di più la Sicurezza. L'accordo prevede che sui finestrini ...

Accordo tra Renzi e Martina - il Partito Democratico supera la prima prova : Ore 15, Palazzo Giustiniani. Nel suo nuovo ufficio da "senatore semplice" Matteo Renzi accoglie il reggente del Partito Maurizio Martina e il presidente del Partito Matteo Orfini. C'è anche Lorenzo Guerini...

Accordo tra Renzi e Martina - il Pd non si spacca su capigruppo : Roma, 27 mar. , askanews, - Ore 15, Palazzo Giustiniani. Nel suo nuovo ufficio da "senatore semplice" Matteo Renzi accoglie il reggente del partito Maurizio Martina e il presidente del partito Matteo ...

Accordo tra Renzi e Martina - il Pd non si spacca su capigruppo : Roma, 27 mar. , askanews, Ore 15, Palazzo Giustiniani. Nel suo nuovo ufficio da 'senatore semplice' Matteo Renzi accoglie il reggente del partito Maurizio Martina e il presidente del partito Matteo ...