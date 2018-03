Accordo Sky Mediaset | Sky porta Premium sul satellite e Mediaset porta Sky Fox sul

Storico Accordo Mediaset-Sky : Premium sul satellite - la tv di Murdoch sul digitale terrestre : Duplice intesa che da una parte sembra mettere fine ad anni di tensioni e turbolenze, dall’altra apre una nuova fase per la Tv. Quello annunciato è un duplice accordo commerciale ma dalla forte valenza strategica. Ecco come cambiano le offerte...

Open Fiber e Sky Italia siglano un Accordo a lungo termine : Pubblicità - Come parte integrante di un grande Gruppo, Sky continuerà a fornire agli Italiani i migliori contenuti da tutto il mondo, fra cui quelli targati Disney, Fox, HBO per non parlare delle ...

Ultime su Sky. Vicina all'Accordo con Open Fiber - per la pay tv - : Lo stesso accordo Sky-Netflix, che dal prossimo anno porterà i contenuti della streaming tv di Reed Hastings sui nuovi decoder Q non potrà certo realizzarsi via satellite. Tanto più che dopo l'...

5 considerazioni sull’Accordo tra Sky e Netflix : La notizia dell’accordo tra Sky e Netflix, ribattezzato con l’inquietate nome di SkyNet, ha scosso il settore dell’intrattenimento televisivo fino alle fondamenta, scatenando il dibattito sugli scenari futuri. La prospettiva di poter avere tutti i contenuti più visti e interessanti riuniti sotto un unico tetto è senza dubbio una novità positiva per i consumatori, che di certo non apprezzano l’incredibile frammentazione a cui è sottoposto oggi il ...

Nozze Sky - Netflix - rivoluzionario Accordo di partnership per pacchetto unico : Sky e Netflix si sposano e riportano la famiglia tutta sul divano davanti alla tv. E' un fatto che la rivoluzionaria grande partnership che raggrupperà l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV, riporta la pace nelle case italiane dove oramai il gap generazionale tra le varie piattaforme stava assumendo dimensioni preoccupanti: adolescenti e millennials chiusi nelle camerette con il mobile o il ...

Accordo tra Sky e Netflix. I contenuti dei due colossi insieme in un solo abbonamento : Il modo in cui le persone guardano i programmi preferiti, dai film alle serie tv, è cambiato radicalmente negli ultimi anni e in questo processo che ha completamente rivoluzionato il sistema di fruizione dei contenuti video hanno giocato un ruolo fondamentale le principali piattaforme di streaming online, a partire da Netflix che può essere considerato il principale esponente del settore. In un mercato in cui Netflix e non solo, ha visto ...

