Accordo Sky - Mediaset | Premium sul satellite | Sky pay sul DTT da giugno

Sky-Mediaset - c'è l' Accordo : una parte dello sport della tv di Murdoch sul digitale : Per quanto concerne lo sport , al pacchetto di Mediaset se ne potrà aggiungere anche un altro dedicato allo sport che includerà una parte dei grandi eventi sport ivi di Sky, anche in Alta Definizione.

Mediaset - Accordo con Sky : i canali Premium anche sul satellite : Importante accordo raggiunto tra Mediaset e Sky Italia, che prevede benefici per entrambe le società. I canali di cinema e serie tv di Premium diventeranno infatti visibili anche per tutti i clienti della piattaforma satellitare Sky Italia, generando un aumento dell'audience con ripercussioni positive sui ricavi pubblicitari Mediaset . Dall'altro canto Sky Italia incrementa l'offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati.

Pay tv - Accordo tra Sky e Mediaset : scambio di canali tra satellite e digitale : E alla fine tra Rupert Murdoch e i Berlusconi è scoppiata la pace. Nei giorni in cui subisce una repentina accelerazione la corsa per mettere in un angolo Vincent Bollorè, primo azionista di Tim e “aggressore” di Mediaset, il gruppo della famiglia del leader di Forza Italia sigla uno storico accordo con Sky Italia. La società britannica sbarca sul digitale terrestre, quella italiana sul satellite. Nel dettaglio Premium sarà presente ...