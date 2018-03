Accordo con Mediaset | Sky sul digitale

Trattativa Comunali : una nota dell'Amministrazione dopo la firma definitiva dell'Accordo economico per il 2018 : ... per ricercare un voto in più, mettere a rischio i soldi dei propri iscritti e dei lavoratori? Invece che fare politica, bisognerebbe essere più coerenti con la missione di migliorare le condizioni, ...

Italdesign - Accordo con Torino per il taxi volante : La Italdesign ha firmato il protocollo d'intesa "Città di Torino laboratorio per la guida autonoma e connessa in ambito urbano". L'Accordo tra l'azienda di Moncalieri e il Comune prevede la nascita di una Smart Road con le infrastrutture necessarie alla sperimentazione dei dispositivi necessari per la guida autonoma e connessa. Alcuni dei sistemi sono già presenti, altri saranno attivati proprio in relazione al progetto.Un piattaforma. ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’Accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

La lettera di Saverio Masi : “Io carabiniere pregiudicato sono d’Accordo con le parole del pm Zucca” : Riceviamo e pubblichiamo dal maresciallo dei carabinieri Saverio Masi il suo intervento in merito alle accuse contro la polizia da parte del sostituto procuratore generale di Genova Enrico Zucca. “I torturatori del G8 sono ai vertici della nostra polizia. Come possiamo chiedere all’Egitto coloro che hanno torturato Giulio Regeni?” le parole del magistrato, a cui ha risposto il numero uno della polizia Franco Gabrielli, che ha parlato ...

Accordo M5S-Lega - Rotondi : 'Il Governo è già pronto - con tutti i ministri' : Il 4 marzo scorso ha segnato un momento decisivo nella storia del nostro Paese, ma anche un momento di difficoltà governativa. Nessun partito o coalizione è riuscito ad ottenere una maggioranza per poter governare autonomamente, così per forza di cose dovranno accordarsi. Il M5S e la Lega sono i partiti considerati vincitori dalle urne e più rappresentativi, saranno dunque Di Maio e Salvini a dover trovare un Accordo per poi presentarsi dal ...

Dalla Spagna - Dybala-Atletico Madrid : Accordo raggiunto. Affare da 100 milioni più una contropartita : Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid- Secondo quanto riportato da Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, l’Atletico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Paulo Dybala per il suo trasferimento nella prossima stagione. accordo DI 5 ANNI Un quinquennale da cifre record. Dybala vestirà la maglia dei Colchoneros per sopperire alla partenza di […] L'articolo Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid: accordo ...

Go Internet - prende forma l'Accordo con Linkem : prende forma il progetto di ricapitalizzazione di Go Internet finalizzato all' investimento di Linkem . Il Consiglio di Amministrazione di Go Internet ha infatti deliberato di sottoporre all'Assemblea ...

"Il M5s ha un piano per l'Accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

Dybala - Accordo con l’Atletico Madrid : 150 mlioni alla Juve : Sarebbero pronti 150 milioni alla Juve per l’acquisto di Dybala. C’è l’Atletico Madrid nel futuro del forte bianconero. Almeno secondo Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, che parla di accordo raggiunto tra l’entourage di Dybala e i colchoneros nella persona del d.s. italiano dell’Atletico, Andrea Berta, sulla base di un quinquennale. L'articolo Dybala, accordo con l’Atletico Madrid: ...

