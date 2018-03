Accettazione dell’eredità con beneficio e l’inventario redatto dal notaio

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e decreto ingiuntivo : La Cassazione del 26.3.2018 n. 7477 ha affermato che se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario previsti per l'Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius ex art. 490 c.c., può essere eccepita dinanzi al giudice ...