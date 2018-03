' A teatro si resta giovani' | il 15 aprile ' Il Carnevale degli animali' ultimo spettacolo

LETTURE/ Mandragola e Clizia - anche in teatro Machiavelli resta politico : Machiavelli anche nelle commedie si mostra incline a dissacrare ogni valore, proprio come nella politica. Le edizioni Salerno pubblicano il teatro. SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Tra il Friuli e Roma, le periferie esistenziali di Pasolini, di C. BartolozzoLETTURE/ "Tutto in uno sguardo: il mio incontro con Testori", di D. Iuppa

Al teatro Verdi di Trieste resta in scena Barbato : Terzo ko giudiziario per la Fondazione. La Corte d'Appello rigetta il ricorso: 'Illegittimo il licenziamento' dello scenografo

Il teatro traina il Pil della cultura Su 100 euro spesi - 77 restano in città : Per questo diciamo che per ogni euro di valore generato nel settore della cultura si genera un altro 1,8 euro nell'economia del Comune di Bergamo. Queste attività sostengono a loro volta l'...

Sospesa l'attività del Piccolo teatro Operti : decine di artisti restano a casa : ... in collaborazione con l'associazione Alicanto e la Città della Salute e della Scienza di Torino. Un inconveniente, però, c'è stato: anche se in programma nel Teatro, don Savoldi ha imposto di ...