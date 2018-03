A Pasquetta ci sarà il sole e farà caldo

askanews

: Venite e divertitevi a Pasqua con The @PinkFloyd Exhibition al @MacroMuseo! Da venerdì Santo fino a lunedì di Pasqu… - PinkFloydTMR : Venite e divertitevi a Pasqua con The @PinkFloyd Exhibition al @MacroMuseo! Da venerdì Santo fino a lunedì di Pasqu… - valnerinalive : Buongiorno!Dal tardo pomeriggio tempo in peggioramento, domani con l’ingresso di aria fredda tornerà la neve in App… - VSturani : RT @MarcheTourism: Alla Mole Vanvitelliana di #Ancona la mostra su Henri Cartier Bresson Sarà straordinariamente aperta lunedì 2 Aprile 201… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma, 30 mar. , askanews, Sembra ormai definitiva la previsione per le festività pasquali, anche se in campo meteo di certo non vi è nulla. Se è confermata la fase di maltempo attesa tra venerdì e ...