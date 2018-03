vanityfair

: RT @TravellerItalia: A Fakarawa, il luogo «che rende le cose splendide» - TrdRoberto : RT @TravellerItalia: A Fakarawa, il luogo «che rende le cose splendide» - TravellerItalia : A Fakarawa, il luogo «che rende le cose splendide» -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Siamo alle Isole Tuamotu in Polinesia Francese. Il suo nome in lingua Reo Tahiti significa «bellissimo», ma anche «chele». Fakarava, fino a pochi anni fa raggiunta solo da sub estremi stufi delle «solite» Tikehau e Rangiroa, le più note tra le cristalline Isole Tuamotu, uno dei 5 arcipelaghi della Polinesia Francese (nella foto), è la sorella selvaggia. La sua passe oceanica, spettacolare passaggio dall’atollo al mare aperto pieno di pesci come un esodo biblico, è un Santo Graal per i diver di tutto il mondo. Che celebrano la meraviglia naturale sopra e dentro l’acqua in piccoli alloggi semplici a gestione familiare mimetizzati tra le palme da cocco come nuovi Robinson. Un hotel con vista mozzafiato garantita: White Sand Beach Resort. E quando sarete lì, davanti a queste strisce di mille azzurri all’orizzonte, pensate che Henri Matisse trascorse nel 1930 tre mesi ...