A che cosa serve sbadigliare?

MUTUI - BANche AZZERANO GLI SPREAD/ Dopo il boom surroghe nuove chance per risparmiare : cosa cambia? : MUTUI immobiliari, le BANCHE abbassano gli SPREAD e Dopo il boom delle surroghe c'è la possibilità di risparmiare molto per i nuovi clienti, con offerte interessanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Cosa sono gli “ftalati” - e perchè sono un pericolo per la salute : Ogni giorno, anche senza rendercene conto, siamo esposti a sostanze che possono avere effetti dannosi sulla nostra salute, dal fumo passivo delle sigarette all’inquinamento dell’aria provocato dal traffico urbano, elementi che insieme possono contribuire a danneggiare il benessere personale. Questa esposizione esagerata a sostanze potenzialmente nocive, in alcuni casi, può riguardare anche il cibo, in particolare per chi ha ...

“Ma che faccia hai?”. Un volto che sconvolge tutti. Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi tratti somatici la fanno somigliare a una gatta. Chi la guarda sbarra gli occhi : ma ecco lei cosa fa… : Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, ...

Musei aperti a Pasqua (ingresso gratis) e Pasquetta : che cosa visitare : Cercate idee per trascorrere le giornate di Pasqua e di Pasquetta all'insegna della cultura, godendo dello sterminato patrimonio artistico italiano? I Musei statali a Pasqua sono a ingresso gratuito. Musei aperti...

“Censurati”. Isola dei famosi - è successo. Da qualche settimana girava una strana voce riguardo il reality ma adesso arriva la conferma (bomba) che spazza via ogni dubbio. Cosa avranno da dire ai piani alti di Mediaset? : “Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione”, fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex ...

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

Gli autori di Dragon Ball FighterZ annunceranno qualcosa il 1 aprile - sorpresa o scherzo? : Arc System Works è il team di sviluppo che ha creato l'ottimo Dragon Ball FighterZ, e che in generale è specializzato nella realizzazione di videogiochi picchiaduro dall'alto tasso tecnico. Suonerebbe strano se la compagnia si cimentasse in altri generi, ma in queste ore è ciò che ha voluto far intendere... a meno che non si tratti di un gigantesco scherzo da parte degli sviluppatori. Questo perché, a quanto pare, il team farà un annuncio ...

Anche il 30 marzo il premio Happy Friday : ecco cosa prevede l’omaggio odierno : Si ripropone Anche oggi 30 marzo il premio Happy Friday, vista Anche la conferma di tutto il programma Vodafone Happy (la seconda edizione avrà inizio dal 5 aprile). Il regalo di stamane consiste in un buono sconto da 10 euro di cui usufruire nei negozi THUN, a fronte di una spesa minima di 30 euro. Per il via libera, servirà registrare il codice (uno per ogni cliente) non oltre il 13 aprile 2018. Per maggiori dettagli, si prega di visitare il ...

Lady Gaga - la sua cover di “Your Song” di Elton John è la cosa più bella che ascolterai oggi : Venerdì 30 marzo è uscita la cover di “Your Song” – famosissimo capolavoro di Elton John – reinterpretata dalla grande Lady Gaga. via GIPHY Il risultato è da brividi, giudica tu stesso! La canzone fa parte di “Revamp”, una raccolta delle più importanti canzoni firmate da Elton John e dal co-writer Bernie Taupin reinterpretate da alcuni dei più celebri artisti del momento. [arc ...

Esodo Pasquale - sulle strade debutta il Telelaser : a che cosa serve e come funziona : In occasione delle vacanze di Pasqua e in vista dei prossimi ponti di primavera la polizia potenzia i controlli, è pronto anche il nuovo Telelaser. Nuovo Telelaser: a che cosa serve E' stato presentato il piano per...

Mutui - le banche azzerano gli spread (o quasi). Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...

Mutui - le banche stanno (quasi) azzerando gli spread. Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...

Maternità e lavoro : che cosa succederebbe se non ci fossero i nonni? : Raccontano le statistiche che i nonni, in Italia, gestiscono i nipoti fino a 13 anni nell’86,9% dei casi. È una gestione pratica (dal recupero a scuola all’accompagnamento dei iccoli in piscina), ma anche economica. Secondo i dati Ocse gli over 65 hanno un reddito pari a coloro che lavorano. Più alto ancora se si considera la fascia 66-75 anni. Il 63,2% delle famiglie italiane ha la pensione di nonno e nonna che vale oltre la metà della ...

Cosa c'è nel nuovo BergamoPost che dal 30 marzo è in edicola : Dopo le due pagine di ricordo del Mondo e due pagine dedicate all'Atalanta, passiamo alla provincia. A Seriate vi raccontiamo la bellissima iniziativa che vede protagonisti ragazzi disabili e ...